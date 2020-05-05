Karantinası biten 105 kişi ailelerine kavuştu

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen ve Denizli'de yurtlarda 14 günlük karantina süresini tamamlayan Hataylı 105 kişi, ailelerine kavuştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen ve Denizli'de yurtlarda 14 günlük karantina süresini tamamlayan Hataylı 105 kişi, ailelerine kavuştu.

Suudi Arabistan'dan getirilen Türk vatandaşları, çeşitli illerdeki yurtlarda 14 gün boyunca karantina altına alındı. 14 gün boyunca Denizli'deki yurtlarda kalan ve korona virüsle ilgili taramalarda herhangi bir sağlık sorununa rastlanmayan 105 kişi, memleketleri Hatay'ın Samandağ ilçesine ulaştı. İlçe girişinde aileler, yakınlarını sevinçle karşıladı.

Karantinayı tamamlayan bir vatandaş, "14 günlük karantina çok güzel geçti. AFAD ve Kızılay bizimle çok iyi ilgilendi" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA