Karantinanın son gününde fidan dikip, memleketlerine uğurlandılar
08.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:55
SUUDİ Arabistan'dan geldikleri Isparta'da 14 günlük karantina süresi dolan 268 Türk vatandaşı, gitmeden önce kaldıkları yurdun bahçesinde hatıra fidanı dikti.
SUUDİ Arabistan'dan geldikleri Isparta'da 14 günlük karantina süresi dolan 268 Türk vatandaşı, gitmeden önce kaldıkları yurdun bahçesinde hatıra fidanı dikti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Suudi Arabistan'dan ülkeye tahliyeleri sağlananlardan 268'i Isparta'da bulunan Murat Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'nda 14 gün önce karantina altına alındı. Karantina süreleri bugün sona eren vatandaşlar, gitmeden 1 gün önce yurt bahçesinde kendi adlarına fidan dikti. 268 Türk vatandaşı, öğrenci yurduna gelen otobüslerle bugün memleketlerine uğurlandı.
Kaynak: DHA