Karantinanın ardından yurtlarda duygulandıran mektupları kaldı
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Karantinanın ardından yurtlarda duygulandıran mektupları kaldı

Karantinanın ardından yurtlarda duygulandıran mektupları kaldı
01.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:18

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Irak'tan getirilerek Nevşehir'deki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurda yerleştirilen ve gözlem sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilen Türk vatandaşlarından geriye teşekkür mektupları ve mesajları kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Irak'tan getirilerek Nevşehir'deki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurda yerleştirilen ve gözlem sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilen Türk vatandaşlarından geriye teşekkür mektupları ve mesajları kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurt dışındaki Türk vatandaşlarının tahliye işlemi devam ediyor. Bu süreçte yurtlara yerleştirme işlemi sürerken 14 günlük karantina süresi tamamlananlar son sağlık kontrollerinin ardından evlerine gönderiliyor.

Yurtlardan ayrılanlardan geriye ise bıraktıkları mektupları kaldı. 16 Nisan'da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Irak'tan Nevşehir'e getirilerek Kapadokya Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar karantina sürecinin ardından tahliye edilirken, yazdıkları mektupları odalarının kapılarına yapıştırdı.

Memleketine giden vatandaşlardan Aslan Acar da ayrılmadan önce teşekkür mektubu bıraktı.

Mektubunda yurt idareci ve çalışanlarına teşekkür eden Acar, "Öncelikle bizim buraya gelmemize vesile olan ve misafirken yardım eden herkese teşekkür ederim. Burada bize bir aile gibi davranıldı. Herkese sıcak ve içtenlikle ilgi ve alaka gösterildi. Nesrin hanım bize bir kardeş gibi davrandı ve motivasyonumuza sürekli destek oldu. Bu güzel günler için hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Anadolu insanının misafirperverliğine minnettar kaldılar

Abdulhakim Ok da odasının kapısına yapıştırdığı mektubunda, şunları kaydetti:

"Burada kaldığımız süre zarfında bütün personel Anadolu'nun kadim misafirperver davranışını eksik etmedi. Misafirlerle tek tek ilgilenip tüm sorunları çözmeye çalıştılar. Dikkatimi en çok çeken Çiçek ablanın anne şefkati ile davranması, hep tatlı tebessümü oldu. Bütün ekip arkadaşlara üstün insanlık ve yardımlaşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Size minnettarız."

Yurttan ayrılıp evlerine dönmek üzere yola çıkan vatandaşlardan Yakup Dağ da karantina süreci boyunca kendilerine destek veren sağlık çalışanları ve diğer görevlilere teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olmakla onur duyduğunu belirten Dağ, "Kendi memleketimizde olmanın gururunu yaşıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. Koronavirüs ile mücadele sürecini Allah'ın izniyle hep birlikte atlatacağız. Bize burada çok iyi baktılar, abi kardeş gibi geçindik. Odalar beş yıldızlı otelden daha güzeldi. Bize uçak gönderip Bağdat'tan aldılar, 14 gün boyunca ilgilendiler. Devlet her sıkıntımızda yanı başımızda oldu. Yaşadığımız güzellikler anlatılmaz yaşanır diyorum." diye konuştu.

Ahmet Yer de karantina sürecinde konakladıkları öğrenci yurdunda, devletin, evlerinde bile bulamadıkları konforu kendilerine sunduğu ifade ederek, yetkililere teşekkürlerini bildirdi.

Karantinanın ardından yurtlarda duygulandıran mektupları kaldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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