Karantinanın ardından yurtlarda duygulandıran mektupları kaldı
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Kütahya, Irak, Güncel

Karantinanın ardından yurtlarda duygulandıran mektupları kaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Irak'tan getirilerek Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurtlarına yerleştirilen ve gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilen işçilerden geriye duygulandıran mektupları kaldı.

21.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:30
Karantinanın ardından yurtlarda duygulandıran mektupları kaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Irak'tan getirilerek Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurtlarına yerleştirilen ve gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilen işçilerden geriye duygulandıran mektupları kaldı.

Andız Mahallesi'ndeki KYK Hezar Dinari ve Emine Gülbahar öğrenci yurtlarında kalan işçilerin 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından yurt görevlileri odaları temizlemek için katlara çıktı.

Görevliler, 4 odada 4 mektup ve öğrencilerin çayını içmenin karşılığında bırakılan bir miktar para buldu.

Trabzonlu olduğunu ifade eden F. Akyıldız, mektubunda, "14 gün boyunca bize her türlü imkanı sağlayan öncelikle devletimize ve bizi yalnız bırakmayan polis ve güvenlik güçlerimize ve çalışan diğer personellere teşekkür ederiz. Hakkınızı helal edin. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandıktan sonra, "Öğrenci kardeşimiz çayınızı kullandım. Hakkınızı helal ediniz" diyerek 20 lira para bıraktı.

İsa Kasap da mektubuna şair Necip Fazıl Kısakürek'in şiiriyle başlayarak, şunları yazdı:

"Necip Fazıl'ın sözleriyle sizlere teşekkür ederim. Çünkü dertlerinizi unutup bizlerle ilgilendiniz. Her gün yüzünüzde tebessüm daha da arttı. Bazen bizleri güldürmek için elinizden gelenin en iyisini yaptınız. Burada bizlere bacı oldunuz, kardeş oldunuz. Her şey için sonsuz teşekkür ederim."

İsimsiz bir mektupta ise şunlar, ifade edildi:

"Bu mektubu yazma ihtiyacı duyma sebebim, devletimizin yurtlarını kötüleyenler çok oldu. Hiç de öyle değil. Çok çok iyi. Bu yurtta karnım doyasıya yemek yedim. Sebebine gelince, bir kız çocuğunun kumbarasını bozdurup, Biz Bize Yeteriz kampanyasına katıldı. Bu beni çok etkiledi. Başta Cumhurbaşkanıma, devlet büyüklerime, burayı organize eden valime, sağlık müdürüne, il emniyet müdürüne, AFAD, Kızılay ve hizmet eden çalışanlara ayrı ayrı teşekkür ederiz."

Dördüncü isimsiz mektupta da yurtta hizmet edenlere teşekkür ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

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