Karantinanın ardından ilginç mektuplar

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Fransa'dan getirilerek, Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yesevi ve Dumlupınar Öğrenci yurtlarına yerleştirilen 181 kişinin 14 günlük gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilenlerden geriye bıraktıkları ilginç...

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Fransa'dan getirilerek, Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yesevi ve Dumlupınar Öğrenci yurtlarına yerleştirilen 181 kişinin 14 günlük gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilenlerden geriye bıraktıkları ilginç yazıların bulunduğu 10'dan fazla mektup kaldı.

Odaya bıraktığı mektubunda, " Bizler Recep Tayyip Erdoğan'ın büyüklüğünü iyiliğini anlamış olduk. Anladım ki devletimiz çok büyük. Büyük işler yapıyor. Verdiğimiz oylar sonuna kadar helal olsun" ibarelerine yer veren Hanife Kurt, 1 Mayıs günü mehter takımıyla yurdun önünde kendilerine çok büyük moral verildiğini, sonrasında ise Kur'an, ilahi, dua ile akşam iftarını yaptıklarını söyleyerek, yurttaki sağlıkçı ve temizlikçilere, ayrı ayrı teşekkür etti.

Sivaslı Güler Ergin isimli vatandaş yazdığı ilginç mektupta; "Biz Sivaslı'yız, gardaş deriz, kelle yeriz, etli ekmek yeriz ve misafiri çok severiz. Buranın Yurt Müdürünü, Gençlik ve Spor Bakanını Sivas'a bekleriz. Hepinizle birlikte gelin. Allah'a emanet olun. Cümlenizden Allah razı olsun. Hoşça kalın. Bir garip vatandaş" ifadelerine yer verdi.

Bırakılan iki isimsiz mektupta ise, "Türkiye'mde hayat var. Biz bize yeteriz Türkiye'm. Çok güzel hizmet var. Türkiye'm bütün hizmet edenlere teşekkür ederim. Var olsun vatanımız. Türkiye'de yaşam var. Bütün dünyanın geçtiği bu zor günlerde sunulan hizmetler titizlikle yürütülmeye çalışılıyor. Bundan sonra biz üstümüze düşeni yapmalıyız. Tarafımıza emanet edilen bu odaları atalarımızın dediği gibi;" Nasıl bulduysan öyle bırak" titizliği ve samimiyetinde olmalıyız. Allah tüm insanoğluna, vatanımıza milletimize zeval vermesin" ifadeleri yer aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA