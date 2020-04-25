Karantinanın ardından "helallik istenen" mektuplar kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Karantinanın ardından "helallik istenen" mektuplar kaldı - Haberler
Koronavirüs, Azerbaycan, Karantina, Güncel, Haber

Karantinanın ardından "helallik istenen" mektuplar kaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Azerbaycan'dan getirilerek Muğla'daki yurda yerleştirilen ve karantina süresi dolduktan sonra tahliye edilen bazı işçiler, odalarını kullandıkları öğrencilere "helallik istedikleri" mektuplar bıraktı.

25.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:34
Karantinanın ardından

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Azerbaycan'dan getirilerek Muğla'daki yurda yerleştirilen ve karantina süresi dolduktan sonra tahliye edilen bazı işçiler, odalarını kullandıkları öğrencilere "helallik istedikleri" mektuplar bıraktı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Azerbaycan'dan tahliye edildikten sonra Menteşe ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına ait kız öğrenci yurduna getirilen 151 Türk işçi ve ailesi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

Vatandaşların yurttan ayrılmasının ardından temizlik yapan görevliler, bazı odalarda duygu dolu mektuplar ile öğrenciler için bırakılan harçlıklara rastladı.

"Zeytinden yedim hakkınızı helal edin"

Karantinada kalan Ordulu Orhan Çavuşoğlu'nun odasından da bir miktar para ile mektup çıktı.

Çavuşoğlu, "Sevgili öğrenciler" diye başladığı mektubuna şöyle devam etti:

"Bu 14 günlük karantina süresinde sizlerin odanızı kullandım. Buzdolabınızda bulunan zeytinden yedim. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum. 20 lirayı da bu defterin boş olan kısmına bıraktım. Allah zihin açıklığı versin. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Başarılar diliyorum."

İşçilerden İlyas Tosun ise notunda, yurtta görevli polislerin güler yüzlü olduğunu vurguladı. Yurdun 7210 numaralı odasında kaldığını belirten Tosun, "Odamızda her şey mevcuttu. Ama istemeyerek de olsa dolaptaki yiyecek ve içecekleri kullandım. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

Bıraktığı mektupta ismini yazmayan bir kadın ise eşinin işi nedeniyle Bakü'de yaşadıklarını, salgının ardından memleketleri İzmir'in Aliağa ilçesine dönmek istediklerini bildirdi.

Kızlarının da odasında kaldığı öğrenciler gibi Azerbaycan'da mimarlık okuduğunu kaydeden kadın, mektubunda "Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye geldik. Odanızı bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim, çok sağ olun." ifadesine yer verildi.

"İnanın her gün odayı temizledim"

Mümin Yıldırım ise hem yurt görevlilerine hem de odasında misafir olduğu öğrencilere mektup yazdı.

Yıldırım, mektubunda şunları kaydetti:

"Değerli görevliler 14 gün bizleri misafir ettiniz. Bizlere yaptığınız hizmetten dolayı sizlere çok teşekkürler. Yani bizlere çok iyi baktınız. Sağ olun, var olun. Sevgili öğrenciler, odanızı bana bağışladığınız için sonsuz teşekkürler. Yurt dışından geldik ve çok şükür sağlıklıyız. Gönül rahatlığıyla odanıza girebilirsiniz. İnanınız ki her gün odayı hijyenle temizlik yapıyordum. Bundan sonraki hayatınızda, öğreniminizde başarılar dilerim."

"Mektuplarda devletimizin büyüklüğünden bahsediliyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışından getirilip karantinaya alınanların kaldığı yurtlarında misafirlerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını vurguladı.

Yurtta izole edilen işçilerin, ayrı odalarda ve tamamen karantina kurallarına uygun şekilde 14 gün geçirdiğini anlatan İlman, vatandaşların bu süreci yazması için her odaya bir anı defteri bıraktıklarını söyledi.

Yurttan ayrılanların yazdıkları satırların duygulandırdığını belirten İlman, "Bu duygu dolu mektuplar bize güç verdi. Misafirler, devletimizin kendilerine nasıl sahip çıktığını çok iyi anlatıyor. Mektupların birçoğunda devletimizin büyüklüğü ve fedakarlığından bahsediliyor. Özellikle birçok kişi odalarında kaldıkları öğrencilere minnettarlığını anlatıyor. Bizi biz yapan değerleri bu zor günlerde daha iyi gördük." şeklinde konuştu.

İlman, karantina süreci bitenleri güvenli şekilde ailelerine kavuşturmanın kendileri için de büyük mutluluk olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Beyaz Saray doktoru, Trump'ın beyin yakan 'koronavirüs' önerisi karşısında dondu kaldı Haberler
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın beyin yakan "koronavirüs" önerisi karşısında dondu kaldı
'Kuzey Kore lideri Kim öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin'den hamle geldi Haberler
"Kuzey Kore lideri Kim öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin'den hamle geldi
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı Haberler
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Canlı yayında kaza! Sunucunun sevgilisi çıplak halde yakalandı Haberler
Canlı yayında kaza! Sunucunun sevgilisi çıplak halde yakalandı
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir Haberler
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti
Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı
PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi
Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi
Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi
Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere 'paralel devlet' demesine cevap verdi
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere "paralel devlet" demesine cevap verdi
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu
Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Harun Tan Ebru Şallı Hande Yener Rafet El Roman
Spor Falcao Fatih Terim Şenol Güneş Loris Karius Anderson Talisca
Daha Fazla Ramazan Futbolcu Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: Karantinanın ardından "helallik istenen" mektuplar kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 11:53:23. #1.14#
title