Karantinanın ardından "helallik istenen" duygusal mektuplar kaldı
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Karantinanın ardından "helallik istenen" duygusal mektuplar kaldı

Karantinanın ardından
01.05.2020 11:55 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:56

Suudi Arabistan'dan getirilerek Çorum'da karantina altına alınan 314 kişi, 28 Nisan itibariyle karantina süreleri sona erdi.

Suudi Arabistan'dan getirilerek Çorum'da karantina altına alınan 314 kişi, 28 Nisan itibariyle karantina süreleri sona erdi. Kentten ayrılan gurbetçiler helallik istedikleri mektuplar bıraktı.

Mektuplarda Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğü vurgulayan gurbetçiler, odalarında kaldıkları öğrencilerden de haklarını helal etmelerini istedi. Gurbetçiler, karantina da kaldıkları süreçte ayrıca Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Gençlik ve Spor, İl AFAD ve Kızılay Çorum Şube Başkanı'na da teşekkür ettiler.

"Kendi vatandaşını evladı gibi gören tek ülke Türkiye'dir"

İskilipli Atıf Hoca Yurdu'nda karantinada kalan Hamit Uluç Aklar isimli vatandaş Türkiye ile gurur duyduğunu ve ne kadar övünse az olduğunu belirterek, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Şükürler olsun ki ben bu aziz Türk milletinin ve şanlı devletinin evladıyım. Bugün karantina sürecimiz bitiyor. Devletimizin ayarladığı otobüslerle evlerimize kavuşacağız. Odalarını kullandığım değerli öğrenci kız kardeşlerim hakkınızı helal edin, odanızı en temiz şekilde kullandım. Hiçbir dolabınıza, çekmecenize dahi dokunmadım. İnşallah sonra ailemle gelip ziyaret edeceğim. Sizlerle tanışmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın dediği gibi Türkiye'mizdeki sağlık sistemimizin başarısı ortada. Dünyadan farklı olarak kendi sistemimiz ve ekiplerimizle gurur duyuyorum. Söylediğimiz sözlerde vicdani sorumluluk alalım, bu mücadeleye her zaman katkı sağlayalım. Gelecek nesiller dünyada Türkiye Cumhuriyeti devletinin nasıl büyük bir devlet ve millet olduğunu bilecekler. Dünyada da çoğu devlet ülkemizin başardığını yapamadı. Kendi vatandaşını evladı gibi gören tek ülke millet Türkiye'dir. Belki ülke olarak en zengin ekonomiye sahip değiliz ama gönlü en zengin ülke biziz. Herkese kucağını açan, bu vesile ile destan yazan Cumhurbaşkanımız, Sağlık, Dışişleri, İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bütün bu süreç boyunca hoşgörünüz güler yüzünüzü ailemle birlikte unutmayacağız. Rabbim ülkemizi bu ve bunun gibi bütün hastalık ve belalardan korusun. Dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe hep birlikte bu korona virüs illetini yeneceğiz. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, odalarımıza Çorum leblebisi ve Çorum tanıtım kitabı gönderip bizlere hediye etti. Ayrıca, kendisi de şahsen gelip bütün ilgililer ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. Yılını coşkuyla kutladık. Bayraklar dağıtıldı, bando geldi, birlikte şarkılar söyledik."

Karantinada kalan bir vatandaş da karantina günlerinde Belediye Başkanı Aşgın'ın jest ve ikramlarından duyduğu memnuniyeti ifade ederken başka bir vatandaş ise duygularını "Çorum Belediye Başkanı Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın'a bizlere geldiğimiz günden bugüne, göstermiş olduğu mütevazı ve misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ederim. Çalışmalarında daha güzel bir Çorum için büyük başarılarınızın devamını temenni ederim" ifadeleriyle kaleme aldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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