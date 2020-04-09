Karantinadan mektup bırakarak ayrılan tır sürücüsüne teşekkür
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Türk Kızılayı, Güncel

Karantinadan mektup bırakarak ayrılan tır sürücüsüne teşekkür

Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, 14 günlük karantina süreci sonrası tahliye olurken mektup bırakarak ayrılan tır sürücüsüne teşekkür etti.

09.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:41
Karantinadan mektup bırakarak ayrılan tır sürücüsüne teşekkür

Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, 14 günlük karantina süreci sonrası tahliye olurken mektup bırakarak ayrılan tır sürücüsüne teşekkür etti. Duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade ede Ergenç, "30 gönüllümüzle birlikte yurtta kalan kardeşlerimize sonsuz hizmet veriyoruz" diye konuştu.

Ukrayna'dan kuru yük gemisi ile getirilen Türk tır şoförlerinden ilk kafile önceki pazar günü 14 günlük gözlem sürecinin ardından tahliye edildi. Giderken mektup ile 50 lira bırakan tır sürücüsü duygu dolu anlar yaşattı. 30 gönüllü ile birlikte yurtta sonsuz hizmet verdiklerini belirten Kızılay Başkanı Aydın Ergenç, "Biz de Zonguldak Türk Kızılayı olarak KYK yurdumuzda yaklaşık 30 gönüllümüze birlikte üç öğün orada kalan kardeşlerimize bize Rusya'dan geliyorlar. Gemiden inen arkadaşları yurda alıyoruz. Üç öğün yemeklerini bütün ihtiyaçlarını AFAD müdürümüzle, Sağlık İl Müdürümüzle, KYK yurt müdürümüz, Gençlik Spor İl Müdürümüzle birlikte sonsuz hizmet veriyoruz. İlk gelen kafileden tır şoförü arkadaşımız çocuklarımıza mektup bırakmış. Yiyecek ve içecekleri kullandıktan sonra parasını yerin koymuş. Bizi gururlandırdı. Arkadaşımızın ismi de yok. Kim olduğunu da bilmiyoruz. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Bir arkadaşımız da gönüllü kardeşlerimize çiçek göndermiş. Başta Sayın Valimizin bize çok destekleri oluyor. Valimize çok teşekkür ediyoruz. Tüm halkımızın sokağa çıkmamasını bu korona virüs illetiyle savaşmamız gerektiğini bilmelerini ve devletimizin anonslarına riayet etmelerini ve dışarı çıkmamalarını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

Türk Kızılayı'nın 24 bin kişiye hizmet verdiğini aktaran Ergenç, "Kurulduğu günden bu güne kadar milletinin karşılaştığı her sorunun aşılmasında devletinin yanında yer alan Türk Kızılayı koronavirüs ile mücadelede üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Yaptığı değerlendirmenin ardından sosyal yardım çalışmalarını da genişletme kararı aldı. Yurt dışından gelen ve yaklaşık 64 KYK yurdunda 43 noktada karantina altına alınan yaklaşık 24 bin kişiye şu anda hali hazırda üç öğün beslenme hizmeti vermeye devam ediyor. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların da şubeleri ve gönüllüleri eliyle karşılıyor. İl ve ilçelerde kurulan vefa sosyal destek grubuna da destek veriyor. Tüm ilçeerdeki temsilciliklerimiz bütün başkanlarımız vefa sosyal destek grubuna destek vermektedir" dedi.

(Onur Altındağ - Sertaç Özdemir/İHA)

Kaynak: İHA

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