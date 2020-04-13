Karantinadan kaçtı polisten kaçamadı
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Karantina, Erfelek, Sinop, Yerel

Karantinadan kaçtı polisten kaçamadı

Karantinadan kaçtı polisten kaçamadı Sinop'ta karantina altındaki köyden çıkıp ilçe merkezine giden bir şahıs yakalandı.

13.04.2020 17:05 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:06
Karantinadan kaçtı polisten kaçamadı

Karantinadan kaçtı polisten kaçamadı

SİNOP - Sinop'ta karantina altındaki köyden çıkıp ilçe merkezine giden bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı karantina altında olan, Dereköy'den ilçe merkezine gelen şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi. Karantina altındaki köyden çıkarak ilçe merkezine gelen 41 yaşındaki Ramazan Çetinkaya, Erfelek Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca şahısa 3 bin 150 TL para cezası ve adli işlem uygulandı.

Karantinadan kaçtı polisten kaçamadı

Kaynak: İHA

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