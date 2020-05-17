Karantinadan kaçtı, babasından kaçamadı
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Karantinadan kaçtı, babasından kaçamadı

Antalya'da karantinaya alınan mahalleden kaçan oğlunun kentin en işlek caddesinde halsiz bir şekilde yürüdüğünü gören baba, polisi arayarak ihbarda bulundu.

Karantinadan kaçtı, babasından kaçamadı
17.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:41

Antalya'da karantinaya alınan mahalleden kaçan oğlunun kentin en işlek caddesinde halsiz bir şekilde yürüdüğünü gören baba, polisi arayarak ihbarda bulundu. Genç adam Covid-19 şüphesiyle özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Örnek bir davranış sergileyen baba, "Hastaysa gidip ona buna bulaştıracak. Buna vicdanımız el vermezdi. Yapmam gerekeni yaptım" dedi.

Polisi alarma geçiren olay, dün saat 16.30 sıralarında Antalya'nın en işlek caddelerinden Güllük Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son günlerde Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 3 gün önce kısmi karantinaya alınan Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan Veysel Aytaç (31), bugün karantinadan kaçıp Güllük Caddesi'ndeki babası Abdülkadir Aytaç'ın yanına geldi. Oğlunun halsiz bir şekilde insanların arasında yürüdüğünü gören baba, oğluna kaldırım üzerindeki banka oturup oradan ayrılmamasını söyledikten sonra polisi arayarak durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp bölgeye sağlık ekiplerini talep etti. Maske takmadığı gözlenen gence polis takması için önce maske verdi.

Genç hastaneye gitmek istemeyince yine devreye babası girdi. Kısa süre sonra bölgeye gelen sağlık ekipleri, Covid-19 şüphesi bulunan genci bulunduğu yerden almak için özel kıyafetlerini giydi. Bu sırada polis de trafiği kısa süreliğine durdurdu. İlk başta hastaneye gitmek istemeyen genci babası konuşarak ikna etti. Halsiz olduğu gözlenen genç, ambulansa alınarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

"Buna vicdanımız el vermezdi"

Örnek bir davranış sergileyen baba Abdülkadir Aytaç, "10 gündür Zeytinköy'den (Yeşildere Mahallesi) dışarı çıkmıyordu. O bölge karantinaya alındı. Tabii ki de ihbar edeceğim. Buraya geldi, halsiz ve keyifsiz bir hali vardı. Tedirgin oldum ve polise ihbar ettim. Mecburuz kardeşim. Hastaysa gidip ona buna bulaştıracak. Buna vicdanımız el vermezdi. Yapmam gerekeni yaptım" dedi. - ANTALYA

Karantinadan kaçtı, babasından kaçamadı

Kaynak: İHA

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