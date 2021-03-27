Karantinadan kaçanlar böyle yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karantinadan kaçanlar böyle yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karantinadan kaçanlar böyle yakalandı

Yalova'da pozitif hastalarla temaslı olduğu halde evlerini terk eden Covid19 'lu kişileri güvenlik güçleri, şehir merkezinde yakaladı.

Hamileyken korona aşısı olan iki annenin bebekleri virüse karşı antikor geliştirmiş halde dünyaya geldi
Hamileyken korona aşısı olan iki annenin bebekleri virüse karşı antikor geliştirmiş halde dünyaya geldi
Bağcılar'da kadınların da dahil olduğu kavga nedeniyle ortalık savaş alanına döndü: 7 yaralı
Bağcılar'da kadınların da dahil olduğu kavga nedeniyle ortalık savaş alanına döndü: 7 yaralı

Yalova'da pozitif hastalarla temaslı olduğu halde evlerini terk eden Covid19 'lu kişileri güvenlik güçleri, şehir merkezinde yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Yalova İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı çalışan filyasyon ekipleri her gün kontrol etmek için evlerine gittikleri hastalara ulaşamayınca polis ekiplerine haber verildi. Covid 19 temaslı oldukları halde dışarıya çıkan şahıslar polis ekipleri tarafından şehir merkezinde yakalandı. Hastalardan biri tekerlekli sandalye ile dolaşırken polis ekipleri tarafından durdurulup olay yerine çağrılan ambulansa bindirilerek Kredi Yurtlar Kurumu yerleşkesine götürülürdü. Şahıslara karantina kurallarına uymadıkları için cezai işlem uygulandı.

(İHA)

Karantinadan kaçanlar böyle yakalandı
Karantinadan kaçanlar böyle yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Jülide Sarıeroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Şenol Güneş Ersun Yanal Bülent Uygun Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karantinadan kaçanlar böyle yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 15:59:27. #1.14#
title