Karantinadan kaçan ya da kısıtlamaları ihlal edenlere önemli uyarı İZMİR'de avukat Abdi Yaşar, Covid 19 testi pozitif çıkmasına rağmen hastanelerden kaçanların TCK'nın 195'inci maddesi gereği 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabileceklerini söyledi.

İZMİR'de avukat Abdi Yaşar, Covid 19 testi pozitif çıkmasına rağmen hastanelerden kaçanların TCK'nın 195'inci maddesi gereği 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabileceklerini söyledi. Avukat Yaşar, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler hakkında ise cezayı ödememeleri halinde haciz ve icra işlemlerinin uygulanabileceğini söyledi.

?Koronavirüs salgınıyla mücadelede ilk olarak 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı olanlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Ardından da belli zamanlarda 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Yasağı ihlal edenlere güvenlik güçlerince idari ve adli para cezası kesilirken, avukat Abdi Yaşar para cezasını ödemeyenlerin icra ile karşı karşıya kalabileceğini bildirdi. Avukat Yaşar, "Yasağı ihlal eden vatandaşlar, 3 bin 150 lira para cezasına çarptırılıyor. Cezanın ödenmemesi durumunda haklarında haciz ve icra işlemleri başlatılabilir. Banka hesaplarına bloke, taşınmazlara haciz konulabilir ve bankalarda mevduatları varsa, para cezaları buradan tahsil edilebilir" diye konuştu.

KARANTİNADAN KAÇANLAR DİKKAT

Yasakları ihlal edenlere idari işlemin yanı sıra adli işlem uygulanmasının da mümkün olduğunu söyleyen Yaşar, özellikle hastanelerden kaçan vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Yaşar, "Koronavirüs testinin pozitif çıktığı hastanelerce kanıtlanan kişi, bunu ihlal edip insanların arasına karışıyorsa veya karantina bölgesindeki kişiler valilikler tarafından alınan karara uymazsa TCK'nın 195'inci maddesinden yargılanıp 2 aydan 1 yıla kadar ceza alabilirler. Örneğin yurt dışından gelen ve testleri pozitif çıkan vatandaşlar ve testi pozitif olup hastanede karantinada bulunanlar, kaçmak isterlerse bu maddenin kendilerine uygulanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA