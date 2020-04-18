Karantinadan kaçan şahıs yakalandı Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde karantinadan kaçan şahıs yakalandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde karantinadan kaçan şahıs yakalandı. İdari para cezası kesilen ve hakkında adli işlem yapılan şahıs tekrar karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yaylacık köyünden M.Ö.K. (33), başka bir ilden Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine giriş yaptığı için 14 günlük ev karantinasına alındı. Keskin, karantinanın 12. gününde ihlal yaparak aracıyla ilçe merkezine geldi. Keskin'in karantinaya uymadığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, şahsın kullandığı aracı 15 Temmuz Parkı önünde durdurdu. Otomobilden indirilmeden karakola götürülen Keskin, ihtiyaçlarını gidermek için ilçe merkezine geldiğini söyledi. Keskin'e idari para cezası kesen polis ekipleri, adli işlem de başlattı. Şahıs, evine götürülerek yeniden karantinaya alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA