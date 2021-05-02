Karantinadan kaçan koronavirüs hastası, yurda yerleştirildi
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Karantinadan kaçan koronavirüs hastası, yurda yerleştirildi

Karantinadan kaçan koronavirüs hastası, yurda yerleştirildi
Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, karantinada olması gereken koronavirüs hastası Mehmet Aydın (39), dışarı çıktı.

ADIYAMAN'da, karantinada olması gereken koronavirüs hastası Mehmet Aydın (39), dışarı çıktı. Kontrol noktasında polise yakalanan Aydın, yurda yerleştirildi.

Tam kapanmanın uygulanmasına yönelik denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde Mehmet Aydın yönetimindeki 38 YD 668 plakalı otomobili durdurdu. Kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen Aydın'ın yapılan incelemede, koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve karantinada olması gerektiği anlaşıldı. Karantina adresini terk ettiği belirlenen Aydın, çağırılan ambulansla Altınşehir Mahallesi'ndeki öğrenci yurduna yerleştirildi. Yurda yerleştirilen Aydın'a ayrıca karantina hükümlerine aykırı hareket etmekten 3 bin 150 TL idari ceza kesildi.

 


Karantinadan kaçan koronavirüs hastası, yurda yerleştirildi
Karantinadan kaçan koronavirüs hastası, yurda yerleştirildi
Karantinadan kaçan koronavirüs hastası, yurda yerleştirildi
Karantinadan kaçan koronavirüs hastası, yurda yerleştirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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