Karantinadan firar edenlerin olduğu mahallede süre uzatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karantinadan firar edenlerin olduğu mahallede süre uzatıldı

Karantinadan firar edenlerin olduğu mahallede süre uzatıldı Tokat'ın Erbaa ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya uymayarak firar edenlerin olduğu 2 mahallede süre uzatıldı.

20.05.2020 17:39 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:43

Karantinadan firar edenlerin olduğu mahallede süre uzatıldı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya uymayarak firar edenlerin olduğu 2 mahallede süre uzatıldı.

Erbaa ilçesinde, yaklaşık 9 bin kişinin yaşadığı Ziya Gökalp ve Kuruçay mahalleleri korona virüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 7 Mayıs 2020 tarihinde karantina altına alınmıştı. 14 günlük sürenin dolmasının ardından Erbaa Kaymakamlığı tarafından karantina süresinin uzatılmasına karar verildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar ile karantina süresi 27 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca yapılan yazılı açıklamada semt pazarlarında kısıtlamanın da bir hafta süreyle uzatıldığı bilgisine yer verildi.

Alınan önlemler kapsamında ilçede polis ekipleri sürekli olarak sosyal mesafe ve maske takılması için uyarılarını sürdürüyor. Bazı vatandaşlar ise alınan önlemlere rağmen karantinadaki mahallelerde sokağa çıkmaya devam edenlerin olduğunu, birçok kişinin uyarıları dikkate almadığını ileri sürdü.

Karantinadaki mahalleden firar edenler kameralara yansımıştı

Karantina kapsamında mahalleye giren yolların birçoğu toprak dökülerek kapatılırken, ana yola bağlantısı olan yollarda polislerle birlikte bekçiler önlem alınmıştı. Alınan önlemlere rağmen kurallara uymayan birçok vatandaşın Osmangazi Mahallesi'ne inen patika yolları kullanarak dışarı çıkarak kuralı ihlal etmeleri kameralara yansımıştı. Bölgede uygulama yapan sivil polis ekipleri vatandaşları megafonla uyarırken, bölgeden uzaklaşmaya çalışanlara müdahale etmişti.

30 kişinin tedavisi devam ediyor

Öte yandan Ramazan ayında yapılan uyarılara rağmen evlerde aile arasında verilen iftar yemeklerine katılan vatandaşların korona virüsün yayılmasında rol oynadığı kaydedildi. Erbaa Devlet Hastanesinde 19'u pozitif vaka olmak üzere 30 kişinin tedavi gördüğü, 1 kişinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Karantinadan firar edenlerin olduğu mahallede süre uzatıldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi Haber
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Haber
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Haber
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı cansız beden buldu
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı cansız beden buldu
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için 'HES kodu' uygulaması başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
Yunanistan'ın '19 Mayıs 1919' açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu
TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu
Sokağa çıkma yasağı biter bitmez Eyüpsultan Camii'ne koştular
Sokağa çıkma yasağı biter bitmez Eyüpsultan Camii'ne koştular
İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu yangın enkazından şimdi de insan kemikleri çıktı
İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu yangın enkazından şimdi de insan kemikleri çıktı
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Bursa'da akılalmaz sorumsuzluk! Sosyal mesafeyi hiçe sayıp yangın seyrettiler
Bursa'da akılalmaz sorumsuzluk! Sosyal mesafeyi hiçe sayıp yangın seyrettiler
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı
Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti
15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti
Otomobil meraklısı genç, 40 yıllık araçları sıfır araç fiyatına satıyor
Otomobil meraklısı genç, 40 yıllık araçları sıfır araç fiyatına satıyor
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mustafa Destici Sırrı Süreyya Önder
Magazin Cem Yılmaz Onur Saylak Burcu Esmersoy Şahan Gökbakar
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Kadın 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Karantinadan firar edenlerin olduğu mahallede süre uzatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 17:43:42. #1.14#
title