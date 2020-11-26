Karantinadan çıktı, hastaneye giderken kazaya karıştığı otomobilde sıkıştı
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Karantinadan çıktı, hastaneye giderken kazaya karıştığı otomobilde sıkıştı

26.11.2020 11:56 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:14

SAKARYA (İHA) – Sakarya'da karantinası yeni bittiği öğrenilen ve hastaneye gitmek için yola çıkan vatandaşın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'da karantinası yeni bittiği öğrenilen ve hastaneye gitmek için yola çıkan vatandaşın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Duble yolda kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya dönerken, otomobilin içerisinde sıkışan sürücü itfaiye erlerince kurtarıldı.

Kaza, Adapazarı-Korucuk duble yolu Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karantina süreci yeni biten ve hastaneye gitmek için yola çıkan Turgut Ö. idaresindeki 54 SC 445 plakalı Peugot marka otomobil ile karşı istikametten gelmekte olan ve Hatice B. idaresindeki 54 ZS 988 plakalı Ford marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araçta hurdaya dönerken, hastaneye gittiği öğrenilen Turgut Ö. otomobil içerisinde sıkıştı.

Çevredeki diğer sürücülerin kazayı haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye erlerince otomobilde sıkışan sürücü, sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan Turgut Ö. ile Hatice B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Öte yandan, kazanın meydana geldiği Korucuk istikametinde trafik, bir süre kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine dönerken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Karantinadan çıktı, hastaneye giderken kazaya karıştığı otomobilde sıkıştı
Karantinadan çıktı, hastaneye giderken kazaya karıştığı otomobilde sıkıştı
Karantinadan çıktı, hastaneye giderken kazaya karıştığı otomobilde sıkıştı
Karantinadan çıktı, hastaneye giderken kazaya karıştığı otomobilde sıkıştı
Karantinadan çıktı, hastaneye giderken kazaya karıştığı otomobilde sıkıştı
Karantinadan çıktı, hastaneye giderken kazaya karıştığı otomobilde sıkıştı
Karantinadan çıktı, hastaneye giderken kazaya karıştığı otomobilde sıkıştı
Karantinadan çıktı, hastaneye giderken kazaya karıştığı otomobilde sıkıştı
Karantinadan çıktı, hastaneye giderken kazaya karıştığı otomobilde sıkıştı
Karantinadan çıktı, hastaneye giderken kazaya karıştığı otomobilde sıkıştı
Karantinadan çıktı, hastaneye giderken kazaya karıştığı otomobilde sıkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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