Karantinadan çıkanların taşındığı midibüs devrildi: 16 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesi yakınlarında, koronavirüs kapsamında karantina süreçleri tamamlananların evlerine taşındığı midibüsün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 16 kişi hafif yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesi yakınlarında, koronavirüs kapsamında karantina süreçleri tamamlananların evlerine taşındığı midibüsün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 16 kişi hafif yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şuhut ilçesi yakınlarındaki Karadilli beldesi Kızkapan Boğazı mevkisinde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina işlemleri tamamlanan kişileri evlerine götüren Behçet Gök (35) yönetimindeki 48 EB 901 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Behçet Gök ve 15 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

Yaralıların Muğla'da koronavirüs nedeniyle karantinada oldukları, karantinanın tamamlanmasının ardından da Konya ve Aksaray'a gittikleri belirtildi.

Kaynak: DHA