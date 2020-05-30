Karantinadan çıkan mahalleliye gıda kolisi desteği
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Karantinadan çıkan mahalleliye gıda kolisi desteği

Muratpaşa Belediyesi, kısmi karantina süreci sona eren Yeşildere ve Gebizli mahallelerine gıda kolisi desteğinde bulundu.

Karantinadan çıkan mahalleliye gıda kolisi desteği
30.05.2020 14:27 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:04

Muratpaşa Belediyesi, kısmi karantina süreci sona eren Yeşildere ve Gebizli mahallelerine gıda kolisi desteğinde bulundu.

Muratpaşa ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 15 Mayıs'ta kısmı karantina ilan edilen Yeşildere ve Gebizli mahallelerinde 14 günlük süre tamamlandı.

Kurulun son aldığı kararla Yeşildere Mahallesi'nde 5 adreste bulunan binalar dışındaki bölgeler karantinadan çıkartıldı.

Muratpaşa Belediyesi de mahallelere yardımlarına devam ediyor.

Temel gıda ürünlerinin kolilendiği belediye tesislerinde incelemelerde bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Duyarlı komşularımızın bağışları ve belediye bütçemiz bu destekler için buluştu." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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