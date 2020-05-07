Karantinadan çıkan küçük Şura babasına koştu
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Karantinadan çıkan küçük Şura babasına koştu

Karantinadan çıkan küçük Şura babasına koştu
07.05.2020 09:55 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:55

Rusya ve Almanya'dan Adana'ya getirilerek yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda karantinada tutulan 363 kişi, sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

Rusya ve Almanya'dan Adana'ya getirilerek yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda karantinada tutulan 363 kişi, sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi. 14 gündür karantinada kalan 4 yaşındaki Şura'nın, 2 buçuk aydır görmediği babasına koşarak sarılması görenleri duygulandırdı.

Almanya ve Rusya'dan devletin imkanlarıyla 25 Nisan'da Adana'ya getirilen 363 kişi, Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 14 günlük karantina sürelerini tamamladı. Sabahın erken saatlerinde yurdun önüne gelen otobüslere binen vatandaşlar, memleketlerine gitmek üzere kentten ayrıldı. Bazı kişiler ise adlarına düzenlenen seyahat izin belgeleri sayesinde kendilerini almaya gelen aileleriyle birlikte özel araçlarla gitti.

Rusya'dan annesiyle birlikte gelen ve 14 gündür karantinada kalan 4 yaşındaki Şura Zülfikar, babası Kemal Zülfikar'ı yurdun önünde görünce koşarak boynuna sarıldı. Babasının yanından biran olsun ayrılamayan küçük kız büyük sevinç yaşadı. Baba Kemal Zülfikar kızını 2,5 aydır görmediğini ve çok özlediğini söyledi.

Ailelerine kavuşmak için giden kişilerin sevinçli ve heyecanlı oldukları görülürken bazı vatandaşlar, yurtta hala karantinada tutulan vatandaşlara el salladı. Polis ekipleri de yurt ve çevresinde geniş güvenlik önemi aldı. Ayrıca yurttan ayrılan vatandaşlara Orman Genel Müdürlüğü görevlileri tarafından çam fidanı hediye edildi.

"ÇOK MEMNUN KALDIK BURADA"

Almanya'dan gelen vatandaşlardan Aylin Aydemir, 14 günlük karantina süresinin ardından yurttan ayrıldığını belirterek, "İzmir'e gideceğim şimdi. Açık havaya çıkmanın keyfini çıkartacağım inşallah. Çok memnun kaldık burada. Hiçbir eksiğimiz olmadı. Sağ olsun bütün çalışan arkadaşlar çok ilgili ve çok güler yüzlülerdi. İçimizi bu konuda çok rahatlattılar" diye konuştu.

Almanya'dan gelen Bahset Öztürk de yurtları beğendiğini belirterek, "Çok süperdi yurtlar. Allah devletimizden bin kere razı olsun. Ben umduğumun fazlasını buldum iyi ki de buradayız. Şimdi Kahramanmaraş'a gideceğim. 2 hafta bizi güzelce ağırladılar" ifadelerini kullandı.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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