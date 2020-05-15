Karantinadan çıkan 79 kişi memleketleri Hatay'a geldi Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen ve Mersin'de bulunan yurtlarda 14 günlük karantina süresini tamamlayan Hataylı 79 kişi ailelerine kavuştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen ve Mersin'de bulunan yurtlarda 14 günlük karantina süresini tamamlayan Hataylı 79 kişi ailelerine kavuştu.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan getirilen ve Mersinde bulunan yurtlarda 14 gün boyunca karantina altına alındı. 14 gün boyunca yurtlarda kalan ve korona virüsle ilgili taramalarda herhangi bir sağlık sorununa rastlanmayan 79 kişi, saatlerde memleketleri Hatay'ın Samandağ ilçesine ulaştı. İlçe girişinde aileler, yakınlarını sevinçle karşıladı.

Karantinası dolduran bir vatandaş, "Suudi Arabistan'dan geldik ve Mersin'de karantinada kaldık. Bize çok iyi baktılar sanki evimizdeymişiz gibi hissettik. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum bizleri yurt dışından getirdiği için" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA