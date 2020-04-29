Karantinadan çiftetelli oynayarak uğurlandılar SUUDİ Arabistan'dan Çorum'a getirilen ve karantina süreleri dolan 314 Türk vatandaşı sabaha karşı evlerine gönderildi.

SUUDİ Arabistan'dan Çorum'a getirilen ve karantina süreleri dolan 314 Türk vatandaşı sabaha karşı evlerine gönderildi. 14 gün boyunca yurtta görev yapan güvenlikçiler, misafir ettikleri 314 kişiyi 'erik dalı' şarkısı eşliğinde çiftetelli oynayarak yolcu etti.

Çorum'da, yurda yerleştirilen, Suudi Arabistan'da işçi olarak çalışanlar ile umre için kutsal topraklara gidenlerden oluşan 314 kişinin karantina süresi doldu. Karantinada bulunanlar sabaha karşı yurtta görev yapan özel güvenlikçiler tarafından uğurlandı. Güvenlikçiler, misafirlerle birlikte erik dalı şarkısı eşliğinde çiftetelli oynadı. Kayda alınan görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Kaynak: DHA