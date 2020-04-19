Karantinadakilere moral vermek için Tokat sarması oynadılar
Tokat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hollanda'dan getirilen ve karantina altına alınan vatandaşlara, yurt görevlileri kente has oyun havası Tokat sarması oynayarak moral verdi.
19.04.2020 21:00 | Son Güncelleme: 19.04.2020 21:00
Tokat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hollanda'dan getirilen ve karantina altına alınan vatandaşlara, yurt görevlileri kente has oyun havası Tokat sarması oynayarak moral verdi.
Hollanda'dan 17 Nisan'da getirilen 349 Türk vatandaşının, Tokat'ta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta karantinaları sürüyor.
KYK Gülsüm Ana Öğrenci yurdundaki 3 personel, karantinadakilere moral vermek için kente has oyun havası Tokat sarması oynadı.
Tulumlu ve maskeli Tokat sarması oynayan görevliler eğlenceli görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA