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Başakşehir, Karantina, Polis, Güncel

KARANTİNADAKİLER YURTTA YAKINLARI İSE YURT ÖNÜNDE BEKLİYOR

Yurtta yakınları olan bazı vatandaşlar gıda ve giyim malzemesi getirdi.

18.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:19
KARANTİNADAKİLER YURTTA YAKINLARI İSE YURT ÖNÜNDE BEKLİYOR

-Yurtta yakınları olan bazı vatandaşlar gıda ve giyim malzemesi getirdi.

-Yurdun etrafı dezenfekte edildi

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,

Başakşehir'de yurtta karantina altında yakınları bulunanlar yakınlarının ihtiyaç duyabilecekleri bazı gıda ve giyim malzemelerini polis kontrolünün ardından görevlilere teslim etti.  Yakınının cama çıkarak kendisine seslendiğini duyan bir kadın ise yakınıyla bir süre uzaktan sohbet etti. Yurt çevresinde de bir ilaçlama aracıyla dezenfekte çalışması yapıldı.Avrupa'nın 9 ülkesinden getirilen Türklerden bir kısmı Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman yurduna yerleştirilerek karantina altına alındı. Karantinadakilerin yakınları yurdun önüne gelerek yakınları için gıda, giyim, ilaç gibi çeşitli malzemeler vermek için geldi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yurt çevresinde getirilen malzemeler de polis ekiplerince titiz bir şekilde incelendi. Yeni, kapalı paket ve ambalajlarda temel ve zaruri ihtiyaçları karşılaması gereken malzemeler görevliler tarafından karantina altındaki kişilere verilmek üzere teslim alındı. Şartları karşılamayan malzemeler ise içeriye alınmadı.

YAKININA SESLENDİYakını için getirdiği malzemeleri görevlilere teslim ettiği sırada karantina altında bulunan bir kadın pencereye çıkarak "Kardelen" diye seslendi. Yakının sesini duyan kadın koşarak binanın önünde bulunan kaldırıma gitti ve bir süre burada yakınıyla sohbet etti. Belçika'dan gelen yakını karantinaya alınan ve yakınına ihtiyaçlarını getiren bir başka vatandaş,  "Kıyafetleri eksikti onları getirdim. İlacı bitmek üzereydi onu getirdim. Su ısıtıcısı istemişti ama almayacaklar büyük ihtimal sadece elzem ihtiyaçlarını alıyorlarmış. Kontrol ediyorlar. Mama, ilaç giysi gibi bir liste okundu onlar aklımda kaldı.   Kahve getirmiştim onu da almıyoruz dediler" diye konuştu.

DEZENFEKTE YAPILDI  Polis ekipleri yurt çevresine geniş güvenlik önlemi alırken, belediyeye ait bir ilaçlama aracı da yurt önüne geldi. Yaya ve araç trafiğine kapalı olan yurt girişinin bulunduğu caddeye giren araçla dezenfekte çalışması yapıldı. Araç yurt çevresini de dolaşarak bir süre dezenfekte işlemi yaptı.

Görüntü Dökümü: ------------------Yurt önüne gelen ailelerden görüntü-Polisin incelemeleri-İçeri alınan malzemeler-Yakını seslenen kadından görüntü-Yakınına malzeme getiren bir vatandaş ile röportaj-Dezenfekte aracı-Genel ve detaylar

 


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Kaynak: DHA

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