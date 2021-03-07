Karantinadaki yaşlı kadının ineklerini 112 ekipleri besledi
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Karantinadaki yaşlı kadının ineklerini 112 ekipleri besledi

07.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:56
Karantinadaki yaşlı kadının ineklerini 112 ekipleri besledi

AMASYA'nın Taşova ilçesinde 112 sağlık ekipleri, evinde koronavirüs karantinasında olan yaşlı kadının ahırdaki büyükbaş hayvanlarına su, saman ve yem verip besledi.

AMASYA'nın Taşova ilçesinde 112 sağlık ekipleri, evinde koronavirüs karantinasında olan yaşlı kadının ahırdaki büyükbaş hayvanlarına su, saman ve yem verip besledi. 

İlçeye bağlı Yeşilyurt köyünde yalnız yaşayan yaşlı kadın Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Karantina nedeniyle evinden dışarı çıkamayan ve ahırındaki büyükbaşlarına yem veremeyen yaşlı kadın daha önce evine gelen filyasyon görevlilerinin 'Şikayetin olursa 112'yi ara' sözleri üzerine telefonla yardım istedi. İhbar üzerine köye gelen ekipler, ahırdaki hayvanlara saman, yem ve su verip besledi.

Sağlık görevlilerinin hayvanları beslediği anlara ait görüntüler ise sosyal medyada beğeni topladı.

Karantinadaki yaşlı kadının ineklerini 112 ekipleri besledi
Karantinadaki yaşlı kadının ineklerini 112 ekipleri besledi
Karantinadaki yaşlı kadının ineklerini 112 ekipleri besledi
Karantinadaki yaşlı kadının ineklerini 112 ekipleri besledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife KAYA

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