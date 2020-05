Karantinadaki vatandaştan Türkiye'ye övgü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Rusya'dan getirilerek Aksaray'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta gözlem altında tutulan vatandaş, hizmet anlayışı ve güçlü desteğinden dolayı Türkiye'yi övdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Rusya'dan getirilerek Aksaray'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta gözlem altında tutulan vatandaş, hizmet anlayışı ve güçlü desteğinden dolayı Türkiye'yi övdü.

Rusya'dan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen 98 Türk vatandaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Aksaray Mahperi Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.

Yurtta kalanlardan Nihat Yıldız, yaptığı açıklamada, Rusya'da doğal gaz rafine şantiye kurulumunda yönetici olarak çalıştığını söyledi.

Bu ülkeden 4 arkadaşıyla birlikte sağ salim Türkiye'ye döndüğü için Allah'a şükrettiğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Bizden eve dönüş sürecinde bilgilerimiz istendi. 29 Nisan'da uçakla Nevşehir'e getirdiler. 98 kişi indikten sonra ateşimizi ölçtüler ve sağlık kontrollerimiz yapıldı. Daha sonra yurda yerleştik. Buraya gelirken bize yardımcı olan Türk Hava Yolları personeline Aksaray'a gelene kadar bizimle birlikte olan, yardım eden sağlık ve emniyet güçlerine çok teşekkür ederim. Biz bu yurda geldik, gelmeden önce isimlerimiz gelmiş, isim sırasına göre çağrıldık burada. Odalarımız hazır durumdaydı. Bu 14 gün içerisinde ihtiyaç duyacağımız her şey burada var. Banyo malzemesi, çay, mendil, havlu, sabun ve terliğimize varana kadar her şey konmuş. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada çok rahatım. Buraya gelene kadar içimde bir şüphe vardı 'acaba kaldığım yer nasıl olacak' diye. Geldim gördüm ki her şey mükemmel ve hazır bir şekilde. Bizim rahatlığımız için her şey düşünülmüş. Rahatız, inşallah 14 günümüz böyle geçer. Bir an evvel evimize, sevdiklerimize kavuşuruz."

Kaynak: AA