Karantinadaki vatandaşların "19 Mayıs" coşkusu
Yurttan detaylar İstiklal Marşı'nın okunması Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Mersin'in Erdemli ilçesine getirilen Türk vatandaşları kaldıkları Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda saat 19.19'da saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu.
19.05.2020 22:12 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:12
Yurttan detaylar
İstiklal Marşı'nın okunması
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Mersin'in Erdemli ilçesine getirilen Türk vatandaşları kaldıkları Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda saat 19.19'da saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu.
Kaynak: AA