Karantinadaki vatandaşların "19 Mayıs" coşkusu
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Karantinadaki vatandaşların "19 Mayıs" coşkusu

ABD'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sivas'a getirilerek karantina sürecini geçirecekleri yurtlara yerleştirilen Türk vatandaşları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı saat 19.19'da İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

Karantinadaki vatandaşların
19.05.2020 19:46 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:46

ABD'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sivas'a getirilerek karantina sürecini geçirecekleri yurtlara yerleştirilen Türk vatandaşları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı saat 19.19'da İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonuyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Miami'den getirilerek Sivas'ta Binali Yıldırım Yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alınan 289'u yetişkin, 16'sı bebek 305 Türk vatandaşı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı heyecanı yaşadı.

Saat 19.19'da ellerindeki Türk Bayrakları ile yurdun pencerelerine çıkan vatandaşlar, İstiklal Marşı okudu. Yurt görevlileri de yurt bahçesinde dev Türk bayrağı açtı.

Kurulan ses sistemi aracılığıyla ise kahramanlık türküleri dinletildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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