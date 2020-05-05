Karantinadaki vatandaşlardan devlete teşekkür mesajı
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Karantinadaki vatandaşlardan devlete teşekkür mesajı

Karantinadaki vatandaşlardan devlete teşekkür mesajı
05.05.2020 00:28 | Son Güncelleme: 05.05.2020 00:30

Karantinadaki vatandaşlardan devlete teşekkür mesajı Almanya'dan Muğla'daki KYK'ya bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirilen ve 14 günlük karantina sürecinin bitimine 2 gün kalan vatandaşlardan Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililere teşekkür mesajları geldi.

Karantinadaki vatandaşlardan devlete teşekkür mesajı

Almanya'dan Muğla'daki KYK'ya bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirilen ve 14 günlük karantina sürecinin bitimine 2 gün kalan vatandaşlardan Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililere teşekkür mesajları geldi.

MUĞLA - Kovid-19 salgın tedbirleri kapsamında Almanya'da Türkiye'ye gelen 355 Türk vatandaşı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtlarındaki 14 günlük karantina süreci devam ediyor.

Dalaman Havaalanı'na indikten sonra Muğla'ya getirilen vatandaşlar, 12 günlük karantina sürecini tamamlarken, bu süreçte başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Kızılay ve Muğla Kredi ve Yurtlar Kurumu yetkililerine teşekkür ettiler.

İstanbul Teknik Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışan ve Almanya'ya tez çalışması için giden vatandaş, "Doktora tez çalışması kapsamında eşim ve çocuğum ile birlikte Almanya'da bulunuyordum. Kovid-19 pandemi sebebiyle Almanya'dan Türkiye'ye getirilen vatandaşlar arasındayım. Şu anda KYK'ya bağlı Muğla erkek öğrenci yurdunda misafir ediliyoruz. Karantina sürecimizin sonuna gelirken teşekkür etmem gereken kurum ve kuruluşlar var. Başta Muğla erkek öğrenci yurduna temiz bir oda sağladıkları ve özenle her isteğimizi yerine getirdikleri için teşekkür ediyorum. Bu süreç boşunca üç öğün sağlıklı lezzetli yemekler sunan, 3 yaşındaki çocuğumun yemeği için endişe duymadan karantina süreci yaşatan Türk Kızılay'ına ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bizim Almanya'dan Türkiye'ye getirilmemizde emeği geçen Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Size minnettarız. Çok teşekkürler" dedi.

Almanya'da Erasmus öğrencisi olduğunu belirten öğrenci, "Burada herkesi tek tek ayrı odalara aldılar. Her odada bir kişinin ihtiyacı olabilecek her şey mevcuttu. Yani bizim rahat etmemiz için her şey düşünülmüş. Üç öğün yemek çorbasından, ana yemeğine ve tatlısına kadar her şey var. Her sabah sağlık kontrollerimiz var. Sağlık çalışanlarımız ateşimizi ölçüyor ve bir şikayetimiz olup olmadığını soruyor. Bize bu konforu sağlayan, yemekleri saati saatine ve en güzel bir şekilde sunan başta Devletimiz, Kızılay ve Muğla KYK erkek öğrenci yurduna çok teşekkür ederim" dedi.

Kızılay'a teşekkür eden anne oğlu, yemeklerin çok iyi olduğunu söylediler.

Karantinadaki vatandaşlardan devlete teşekkür mesajı

Kaynak: İHA

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