Karantinadaki vatandaşlara meşhur Develi cıvıklısı ikram edildi

Karantinadaki vatandaşlara meşhur Develi cıvıklısı ikram edildi Karantinada kalan vatandaşlar çalınan müzikler eşliğinde oynayarak moral buldu 11 gün önce Afrika Etiyopya'da bulunan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Develi KYK yurdunda karantina altına alınan 164 kişiye iftarda meşhur...

Karantinadaki vatandaşlara meşhur Develi cıvıklısı ikram edildi

Karantinada kalan vatandaşlar çalınan müzikler eşliğinde oynayarak moral buldu

KAYSERİ - 11 gün önce Afrika Etiyopya'da bulunan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Develi KYK yurdunda karantina altına alınan 164 kişiye iftarda meşhur Develi cıvıklısı ikram edilirken, yurtta kalanlar verilen hizmetten memnun olduklarını dile getirdi.

Develi ilçesi KYK yurdunda verilen iftarda Devalispor Kulübü Develi Cıvıklısı ikramında bulundu. Devalispor Kulübü Başkanı Özben Şimşek Develi cıvıklısını kendi elleriyle hazırladı. Karantinadaki vatandaşlar iftardan önce çalınan müzik eşliğinde atlattıkları riskli günlerin ardından karşılıklı oynadılar. İftar zamanında karantinada kalanlar için hazırlanan meşhur Develi cıvıklısı dağıtıldı.

Karantinada kalan vatandaşlardan Halit Erdoğan " Etiyopya'dan bir Türk firmasının projesinden geliyorum, buraya geleli yaklaşık 11 gün oldu. Pazar sabahı inşallah buradan çıkacağız. Burada hizmetler son derece mükemmel. Ben bekliyordum devletimize güveniyoruz her zaman ama buradaki arkadaşların gayretleri bizi dahada memnun etti. Ramazan ayındaki güzellikleri de beraber yaşadık, çok güzel oldu. Bugün bir arkadaşla konuştum bana 'Develi'nin cıvıklısı meşhurdur onu yemeden gelme' dedi. Oda nasip olacak inşallah"dedi.

Etiyopya'dan 10 gün önce geldiğini söyleyen Yusuf Mertarı ise, "Buradaki hizmetlerden memnunuz Allah razı olsun devletimizden buraya geldiğimiz günden beri hiçbir sıkıntı yaşamadık, gayet güzel bir şekilde ağırlandık yönetime çok teşekkür ederiz. Sivas'lıyım Buraya yakın olduğum için buraya gelip gitmişliğim ve Develi Cıvıklısını yemişliği var"dedi.

"Develi'de kalıyoruz şu anda buradaki kız yurduna ve çalışan personellere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz, haddinden fazla ilgilenildi bizimle, çok iyi baktılar." Mustafa Akçadağ da, " Afrika Etiyopya'dan geliyorum. 4 gün sonra gidiyoruz inşallah hepsine buradan şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum, hepsinden Allah razı olsun. Bugünde Develi Cıvıklısı ikramı varmış biz bunu Etiyopya'da İstanbul restaurant var orada da yiyorduk oranın sahibi de Kayseri'liymiş bizde ne olduğunu bilmezdik, cıvıklı yiyormuşuz şimdiye kadar onuda çok sevdik daha önce yedik burada"diye konuştu.

Kaynak: İHA