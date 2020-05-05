Karantinadaki vatandaşlara mehteran sürprizi

- Karantinadaki vatandaşlara mehteran sürprizi Başkan Zolan: "Vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde evlerine uğurlayacağız" Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında Hollanda'dan getirilerek Denizli'de karantina altında tutulan vatandaşlar için mehteran sürprizi yaptı.

- Karantinadaki vatandaşlara mehteran sürprizi

Başkan Zolan: "Vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde evlerine uğurlayacağız"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında Hollanda'dan getirilerek Denizli'de karantina altında tutulan vatandaşlar için mehteran sürprizi yaptı. Sürpriz karşısında büyük sevinç yaşayan gurbetçi vatandaşlar odalarından Türk bayrakları ile mehter takımına eşlik etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hollanda'dan 22 Nisan'da Türkiye'ye getirilen ve Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan 349 Türk vatandaşı için özel bir sürpriz hazırlandı. Yağmur altında gerçekleşen sürpriz, gurbetçilerin gözetim altında tutulduğu Bağbaşı Mahallesi'ndeki yurt önünde yaşandı. Mehteran Takımı burada, selamlama yürüyüşü ile birlikte Mehter Marşını söylerken, karantina altındaki vatandaşlar büyük sürpriz yaşadı. Pencerelerinden mehter takımını selamlayan gurbetçiler yurt bahçesinde kendileri için hazırlanan konseri izledi. Türk bayrakları ile mehter takımına eşlik eden vatandaşlar için Halk Oyunları Topluluğu da zeybek oynayarak gösteriye renk kattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, mehter marşı, fetih marşı, Estergon Kalesi gibi pek çok marş ile konserde eser icra ederken, program "Ölürüm Türkiyem" şarkısı ile sonlandırıldı. Kaldıkları odanın pencerelerinden mehteran konserine alkış ve Türk bayraklarıyla eşlik eden gurbetçiler Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve mehter takımına teşekkür etti. 349 Türk vatandaşının gözetim süresinin yarın dolacağı belirtildi.

"Vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde evlerine uğurlayacağız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Hollanda'dan getirilerek gözlem altında tutulan 349 vatandaşı Denizli'de ağırladıklarını kaydeden Başkan Zolan, "Türkiye, bu süreçte dünyanın neresinde olursa olsun, her vatandaşına kucak açtı. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak biz de gözetim altında tutulan çok kıymetli misafirlerimiz için özel bir program hazırladık. Mehteran ve halk oyunları topluluğumuzla misafirlerimiz farklı bir gün yaşadılar. İnşallah vatandaşlarımızı en kısa sürede sağlıklı bir şekilde evlerine uğurlarız" dedi.

Kaynak: İHA