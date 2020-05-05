Karantinadaki vatandaşlara mehteran sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karantinadaki vatandaşlara mehteran sürprizi

Karantinadaki vatandaşlara mehteran sürprizi
05.05.2020 19:26 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:28

- Karantinadaki vatandaşlara mehteran sürprizi Başkan Zolan: "Vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde evlerine uğurlayacağız" Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında Hollanda'dan getirilerek Denizli'de karantina altında tutulan vatandaşlar için mehteran sürprizi yaptı.

- Karantinadaki vatandaşlara mehteran sürprizi

Başkan Zolan: "Vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde evlerine uğurlayacağız"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında Hollanda'dan getirilerek Denizli'de karantina altında tutulan vatandaşlar için mehteran sürprizi yaptı. Sürpriz karşısında büyük sevinç yaşayan gurbetçi vatandaşlar odalarından Türk bayrakları ile mehter takımına eşlik etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hollanda'dan 22 Nisan'da Türkiye'ye getirilen ve Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan 349 Türk vatandaşı için özel bir sürpriz hazırlandı. Yağmur altında gerçekleşen sürpriz, gurbetçilerin gözetim altında tutulduğu Bağbaşı Mahallesi'ndeki yurt önünde yaşandı. Mehteran Takımı burada, selamlama yürüyüşü ile birlikte Mehter Marşını söylerken, karantina altındaki vatandaşlar büyük sürpriz yaşadı. Pencerelerinden mehter takımını selamlayan gurbetçiler yurt bahçesinde kendileri için hazırlanan konseri izledi. Türk bayrakları ile mehter takımına eşlik eden vatandaşlar için Halk Oyunları Topluluğu da zeybek oynayarak gösteriye renk kattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, mehter marşı, fetih marşı, Estergon Kalesi gibi pek çok marş ile konserde eser icra ederken, program "Ölürüm Türkiyem" şarkısı ile sonlandırıldı. Kaldıkları odanın pencerelerinden mehteran konserine alkış ve Türk bayraklarıyla eşlik eden gurbetçiler Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve mehter takımına teşekkür etti. 349 Türk vatandaşının gözetim süresinin yarın dolacağı belirtildi.

"Vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde evlerine uğurlayacağız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Hollanda'dan getirilerek gözlem altında tutulan 349 vatandaşı Denizli'de ağırladıklarını kaydeden Başkan Zolan, "Türkiye, bu süreçte dünyanın neresinde olursa olsun, her vatandaşına kucak açtı. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak biz de gözetim altında tutulan çok kıymetli misafirlerimiz için özel bir program hazırladık. Mehteran ve halk oyunları topluluğumuzla misafirlerimiz farklı bir gün yaşadılar. İnşallah vatandaşlarımızı en kısa sürede sağlıklı bir şekilde evlerine uğurlarız" dedi.

Karantinadaki vatandaşlara mehteran sürprizi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bakan Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var Haber
Bakan Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen 'monoklonal antikor' geliştirdi Haber
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haber
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü Haber
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haber
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı Haber
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı
Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu
Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Korona tedavisi gördüğü hastane odasında oğlunun baktığı baba, taburcu oldu
Korona tedavisi gördüğü hastane odasında oğlunun baktığı baba, taburcu oldu
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi
İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz
İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz
Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz
Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe imalarıyla ilgili CHP'lilere çok sert tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe imalarıyla ilgili CHP'lilere çok sert tepki gösterdi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar...
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Koronavirüsün 'mutlu oksijen yetmezliği' belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Kemanlı doğum günü sürprizi, karantina yurdundaki genç kızı ağlattı
Kemanlı doğum günü sürprizi, karantina yurdundaki genç kızı ağlattı
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak
Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Can Bartu Ersun Yanal Loris Karius Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Karantinadaki vatandaşlara mehteran sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 19:39:44. #1.14#
title