Karantinadaki vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu
Yurt binasından görüntü Yurtta kalanların İstiklal Marşı okuması Görevlilerin oyun oynaması Sağlık çalışanları ile polislerin İstiklal Marşı'nı okuması KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den getirilerek Kırıkkale'de karantina altına alınan vatandaşlar...
23.04.2020 23:43 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:43
Yurt binasından görüntü
Yurtta kalanların İstiklal Marşı okuması
Görevlilerin oyun oynaması
Sağlık çalışanları ile polislerin İstiklal Marşı'nı okuması
KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den getirilerek Kırıkkale'de karantina altına alınan vatandaşlar da saat 21.00'de yurdun pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.
Görevliler ise yurt bahçesinde şarkılar eşliğinde oynayarak vatandaşlara moral verdi.
Kaynak: AA