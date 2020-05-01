Karantinadaki vatandaşlar için iftar programı düzenlendi - SİVAS

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek gözlem altına alınan Türk vatandaşları için iftar programı gerçekleştirildi.

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek gözlem altına alınan Türk vatandaşları için iftar programı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Almanya, Avusturya ve Hindistan'dan getirilen 639 Türk vatandaşı, ramazan ayını, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sivas Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsünde geçiriyor.

Her türlü imkanın sunulduğu vatandaşlar için düzenlenen iftara, yurdun bahçesine sahne kuruldu.

Programda Sivas Müftülüğü baş vaizi Saffet Bölükbaşı sohbet düzenledi.

Kanun, org ve ney sanatçılarının da ilahiler seslendirdiği programı, yurtların pencerelerinden izleyen vatandaşlar, edilen dualara eşlik etti.

Kaynak: AA