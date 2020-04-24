Karantinadaki vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu
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Karantinadaki vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu

Karantinadaki vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu Van'da tedbir amaçlı karantina altında tutulanlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

24.04.2020 04:02 | Son Güncelleme: 24.04.2020 04:03
Karantinadaki vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu

Karantinadaki vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu

VAN - Van'da tedbir amaçlı karantina altında tutulanlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Korona virüsü salgını nedeniyle ülkemize Malta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Almanya, Irak, Dubai, Moldova ve Kırgızistan'dan getirilen Türk vatandaşlar, kaldıkları yurtta bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudular. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Şah Yurdunda akşam saatlerinde okunan İstiklal Marşı'na eşlik eden misafirler, görevli personeller tarafından misafirler uzun süre alkışlandı.

Karantinadaki vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu

Kaynak: İHA

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