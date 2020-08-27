Karantinadaki vatandaşlar denetim ekiplerince kontrol ediliyor
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Karantinadaki vatandaşlar denetim ekiplerince kontrol ediliyor

İçişleri Bakanlığının "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında Bayburt'ta oluşturulan Mahalle Denetim Ekipleri, kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşların kontrolünü sürdürüyor.

27.08.2020 14:52 | Son Güncelleme: 27.08.2020 14:57

İçişleri Bakanlığının "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında Bayburt'ta oluşturulan Mahalle Denetim Ekipleri, kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşların kontrolünü sürdürüyor.

Aralarında polis, okul müdürü, muhtar ve din görevlisinin yer aldığı ekipler, mahalle mahalle gezerek yeni tip korona virüs (Kovid-19) tanılı ya da temaslı olması nedeniyle evde izolasyona alınan vatandaşların evde olup olmadıklarını kontrol ediyor.

Vatandaşları karantina süresi boyunca evden dışarı çıkmamaları için uyaran ve bir ihtiyaçları olup olmadığını soran ekipler, herhangi bir rahatsızlıkları veya ihtiyaçları olması durumunda da 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım isteyebileceklerini belirtiyor.

Bayburt 112 Çağrı Merkezi Müdürü Burhan Yıldızoğlu, AA muhabirine, kentte kurulan Mahalle Denetim Ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını söyledi.

Karantinadaki vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla tüm imkanlarla hizmet etmeye devam ettiklerini belirten Yıldızoğlu,

"112 Çağrı Merkezi bünyesinde kurulan denetim ekipleri iki ana koldan oluşmaktadır. Bu ekiplerden birincisi kent merkezinde 7 ayrı iş kolunda 7 ayrı ekipten oluşmaktadır. Mahalle ve köy denetim ekipleri de hasta ve temaslı olarak 138 ekipten oluşmuştur. her denetim gurubumuzda 5 personel var. Bunlar denetimlerini yaparak İçişleri Bakanlığımızın kurduğu denetim sistemine bilgileri işlemektedirler." dedi.

Karantinadaki vatandaşlar denetim ekiplerince kontrol ediliyor

Kaynak: AA

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