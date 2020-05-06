Karantinadaki vatandaşa doğum günü sürprizi

Etiyopya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen ve Kayseri'deki yurtta gözlem altında tutulan vatandaşa doğum günü sürprizi yapıldı.

Etiyopya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen ve Kayseri'deki yurtta gözlem altında tutulan vatandaşa doğum günü sürprizi yapıldı.

Etiyopya'dan hava yoluyla kente getirilen Türk vatandaşlarının Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı farklı yurtlardaki karantina süreçleri devam ediyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri, Melikgazi Yurdu'nda gözlem altında tutulan ve 48 yaşına giren Recai Aydınlı'ya sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Aydınlı'nın kaldığı odanın kapısına yaş pastayla gelen görevliler, mutlu yıllar diledi.

Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Aydınlı da duyduğu memnuniyeti dile getirerek, doğum gününde yanında olanlara, emeği geçenlere ve yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA