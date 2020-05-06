Karantinadaki vatandaşa 'doğum günü' sürprizi
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Karantinadaki vatandaşa 'doğum günü' sürprizi

Karantinadaki vatandaşa 'doğum günü' sürprizi
06.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:10

Karantinadaki vatandaşa 'doğum günü' sürprizi Kayseri'de Etiyopya'dan getirilerek yurtta karantinaya alınan ve doğum günü olan bir vatandaşa, pastası ile sürpriz yapıldı.

Karantinadaki vatandaşa 'doğum günü' sürprizi

KAYSERİ - Kayseri'de Etiyopya'dan getirilerek yurtta karantinaya alınan ve doğum günü olan bir vatandaşa, pastası ile sürpriz yapıldı.

Etiyopya'dan özel uçakla Kayseri'ye getirilerek Talas ilçesinde bulunan Melikgazi Yurdu'nda karantinaya alınan işçilerin arasında yer alan Recai Aydınlı, 48 yaşına girdi. Yurt görevlileri tarafından doğum günü olan Aydınlı'ya sürpriz düzenlendi. Kaldığı odanın kapısını açınca pastayı gören Recai Aydınlı, mutlu oldu.

Aydınlı, "Yetkililere teşekkür ediyorum. Bu güzel günde yanımda oldunuz" diyerek yanan mumları üfledi.

Karantinadaki vatandaşa 'doğum günü' sürprizi

Kaynak: İHA

Manşet

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