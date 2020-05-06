Karantinadaki vatandaşa 'doğum günü' sürprizi

Karantinadaki vatandaşa 'doğum günü' sürprizi Kayseri'de Etiyopya'dan getirilerek yurtta karantinaya alınan ve doğum günü olan bir vatandaşa, pastası ile sürpriz yapıldı.