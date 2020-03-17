Karantinadaki umrecilere kolonya ve not bırakan üniversite öğrencisi konuştu
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Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Güncel

Karantinadaki umrecilere kolonya ve not bırakan üniversite öğrencisi konuştu

İstanbul'da umrecilerin karantinaya alınacağı yurtta kalacak olanlara not ve kolonya bırakan Elbistanlı üniversite öğrencisi Yunus Emre Kul, "İnşallah bizim odaya yerleşen ağabeylerimiz ve ablalarımız odamızdan memnun kalmıştır.

17.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:42
Karantinadaki umrecilere kolonya ve not bırakan üniversite öğrencisi konuştu

İstanbul'da umrecilerin karantinaya alınacağı yurtta kalacak olanlara not ve kolonya bırakan Elbistanlı üniversite öğrencisi Yunus Emre Kul, "İnşallah bizim odaya yerleşen ağabeylerimiz ve ablalarımız odamızdan memnun kalmıştır. Bıraktığım kolonya da inşallah hastalık bulaşmamasına bir şekilde vesile olmuşumdur" dedi.


İstanbul'da kaldığı KYK Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki odasını, umreden dönen vatandaşların karantina süresi içinde kalmaları için boşaltan öğrencilerden olan Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoteknik Mühendisliği 2.sınıf öğrencisi olan Yunus Emre Kul, odada kalacaklar kolonya bırakmış ve "Selamün aleyküm, Allah umre ibadetinizi kabul eylesin. İnşallah hayır haberlerle ayrılırsınız. Buradaki kolonya ikramımız olsun. Duanıza talibiz, Allah'a emanet olun. Buzdolabımız biraz pis. Biz de yeni gelmiştik odaya. Kusura bakmayın, selametle kalın" notunu yazmıştı. Yurttan ayrıldıktan sonra memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine dönen Kul, karantinadaki vatandaşların 'ahır gibi' benzetmesine üzüldüğünü söyledi.


İHA'ya konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoteknik Mühendisliği 2.sınıf öğrencisi olan Yunus Emre Kul, "Yurda 3 sene önce üniversiteye başladığımda yerleşmiştim. Umreciler geleceği için gece saatlerinde yurdu tahliye etmemizi istediler. Ben zaten sabah gidecektim. Yurdu boşaltmak için teyakkuza geçtik. Hazırlığı yaparken haberleri takip ediyorduk. Bu arada başka şehirlerdeki bazı umrecilerin, 'Burada yaşanır mı? Ahır gibi' tarzındaki ifadelerini görmüştüm. Biz burada yaşıyoruz, ömrümüz burada yaşıyoruz. 4 sene daha yurtta kalacağız. Bunu göz önünde bulundurup yurtta kalmaları daha iyi olur" dedi.


Bazı umrecilerin, karantinadan kaçma girişiminin de yanlış olduğunu değerlendiren Kul, "Kendilerinin14 gün karantinaya alınması gerekiyor. Bu tedbir amaçlı yapılıyor. Bunun vebalini almamaları gerekir. Daha yeni umreden gelen insanlar, 14 günlük karantinadan kaçmak istiyorlar. Umrenin sevabını almadan diğer insanlara zarar verecekler. Polisle dalaşmanın ve karantinadan çıkmaya çalışmanın bir anlamı yok. Tedbirinizi alın. Şimdi bırakılırsanız ailenize hastalık bulaştırabilirsiniz" ifadelerini kullandı.


Odasını kullanacak umrecilere kolonyayı, virüs üzerinde etkisi olduğu için bıraktığını belirten Kul, "Biyomühendislik okuyorum. Kolonyanın virüsün protein yapısının çözülmesini sağlayabiliyor. Ben de umreden geldikleri ve orada da hastalık olduğu için bulaşma ihtimaline karşı kolonyamı dolabımda bıraktım. Bir kişi 'ahır gibi' dediği için herkese de aynı muameleyi yapmamak gerek. İnşallah bizim odaya yerleşen ağabeylerimiz ve ablalarımız odamızdan memnun kalmıştır. Bıraktığım kolonya da inşallah hastalık bulaşmamasına bir şekilde vesile olmuşumdur" şeklinde konuştu.


Kul, ileriki zamanlarda da biyomühendislik çalışmaları ile gündeme gelmek istediğini de sözlerine ekledi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

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