Karantinadaki umrecilerden kurumlara teşekkür alkışı UMRE dönüşü koronavirüs tedbirleri kapsamında Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan öğrenci yurdunda gözlem altında tutulan bazı vatandaşlar, yurtta kendilerine yardım eden kurumlara alkışla teşekkür etti.

UMRE dönüşü koronavirüs tedbirleri kapsamında Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan öğrenci yurdunda gözlem altında tutulan bazı vatandaşlar, yurtta kendilerine yardım eden kurumlara alkışla teşekkür etti.

Umre ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönen 252 kişilik umre kafilesi, 16 Mart'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında Talas ilçesinde bulunan Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Halen yurtta gözlem altında tutulan vatandaşlar, bu süreçte her ihtiyaçlarının karşılandığı gerekçesiyle kurumlara alkışlarla teşekkür etti.

VİDEO ÇEKİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILARGözlem altındaki kişilerden Ahmet Saçlı, bu anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Saçlı, şu ifadeleri kullandı:

"16 Mart'ta Kayseri öğrenci yurduna getirildik. Şu anda çok memnunuz. Devlet büyüklerimize ve tüm kurumlara çok teşekkür ederiz. Her türlü ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Çok memnunuz. Hiçbir eksiğimiz yok. Vatandaşlarımızla birlikte en kısa zamanda inşallah bu afeti atlatacağız" dedi.

Kaynak: DHA