Karantinadaki umreciler evlerine döndü Bursa'nın İnegöl ilçesinden umre ibadeti için Suudi Arabistan'a giden ve ibadetlerini tamamlanmasının ardından Ankara'da konoronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan vatandaşlar, İnegöl'e döndü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinden umre ibadeti için Suudi Arabistan'a giden ve ibadetlerini tamamlanmasının ardından Ankara'da konoronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan vatandaşlar, İnegöl'e döndü.

Yaklaşık 14 gün karantinada kalan ve testleri negatif çıkan vatandaşlar, daha sonra karantina süresinin uzatılmasına rağmen herhangi bir rahatsızlık belirtisi olmadığı için evlerine gönderildi.

İnegöl'e gelen umrecileri, akrabaları ve aileleri karşıladı.

Arabistan'dan döndükten sonra karantina altına alındıklarını belirten Samet Yılmaz (29),

"14 günlük karantina boyunca devlet her türlü sağlık ve ihtiyaç konusunda bizleri mağdur etmedi. Gayet sağlıklı bir şekilde karantina sürecini tamamladık. Sonuçlarımız güzel çıktı. Allah'a şükür devletin gözetimi altında İnegöl'e geldik."

Kaynak: AA