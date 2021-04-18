Karantinadaki sürücü servis şoförlüğü yaparken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karantinadaki sürücü servis şoförlüğü yaparken yakalandı

Karantinadaki sürücü servis şoförlüğü yaparken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da temaslı olduğu için karantinaya alınan servis şoförü, karantinada olması gerekirken servis minibüsüyle polise yakalandı.

Aksaray'da temaslı olduğu için karantinaya alınan servis şoförü, karantinada olması gerekirken servis minibüsüyle polise yakalandı.

Aksaray'da korona virüslü şahıslarla temaslı olduğu için 8 gün önce ev karantinasına alınan Veysel B. (44) karantina kurallarını ihlal ederek çalıştığı firmanın servis aracı ile bir lokantanın çalışanlarını almak için trafiğe çıktı. Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri tarafından durdurulan 68 S 0055 plakalı servis minibüsünün sürücüsü Veysel B., ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirildi. Ayrıca pandemi kapsamında sorgusu yapılan sürücünün karantina sürecinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekiplerince olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri istendi. Kısa sürede uygulama noktasına gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından sorgulaması ve izlenimi onaylanan servis şoförü ambulansla Cemalettin Aksaray-i Yurt Müdürlüğü'ne götürüldü. Veysel B.'nin burada 10 gün süreyle karantinada tutulacağı öğrenildi. - AKSARAY

Karantinadaki sürücü servis şoförlüğü yaparken yakalandı
Karantinadaki sürücü servis şoförlüğü yaparken yakalandı
Karantinadaki sürücü servis şoförlüğü yaparken yakalandı
Karantinadaki sürücü servis şoförlüğü yaparken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Yıldırım Akbulut
Magazin Nur Sürer Burak Deniz Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Muslera Ryan Babel Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karantinadaki sürücü servis şoförlüğü yaparken yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 22:14:59. #1.15#

title