Karantinadaki personel işbaşı yaptı Karantinadaki personel işbaşı yaptı Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısa bir süre kapalı kalan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Bursa İnegöl Hizmet Merkezi, kendi personeliyle hizmet vermeye başladı.

Karantinadaki personel işbaşı yaptı

BURSA - Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısa bir süre kapalı kalan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Bursa İnegöl Hizmet Merkezi, kendi personeliyle hizmet vermeye başladı.

10 memurun 17 Mayıs'ta korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine aralarında şube müdüründe bulunduğu 25 çalışan, evlerine gönderilerek 14 gün karantina altına alındı.

Kısa süreliğine kapalı olan İŞKUR müdürlüğü işleri Gemlik müdürlüğü tarafından yürütüldü. Daha sonra Bursa Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personelle işler aksamada devam edildi. Karantina süresi biten ve testleri negatif çıkan personel tekrar görevlerinin başına döndü. Şuanda bir personelin hastanede tedavi gördüğü 3 kişinin ise evlerinde tedavileri sürdüğü öğrenildi. Bursa'da gelen personelden ise sadece güvenlik görevlisinin kaldığı diğerlerinin eski görevlerine gittiği belirtti. Tedavi gören ve evde karantina altında olan personelin durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA