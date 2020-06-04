Karantinadaki personel işbaşı yaptı
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Karantinadaki personel işbaşı yaptı

Korona virüs tedbirleri kapsamında kısa bir süre kapalı kalan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) Bursa İnegöl Hizmet Merkezi, kendi personeliyle hizmet vermeye başladı.

Karantinadaki personel işbaşı yaptı
04.06.2020 17:32 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:35

Korona virüs tedbirleri kapsamında kısa bir süre kapalı kalan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) Bursa İnegöl Hizmet Merkezi, kendi personeliyle hizmet vermeye başladı.

10 memurun 17 Mayıs'ta korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine aralarında şube müdürünün de bulunduğu 25 çalışan, evlerine gönderilerek 14 gün karantina altına alındı.

Kısa süreliğine kapalı olan İŞKUR Müdürlüğü işleri, Gemlik müdürlüğü tarafından yürütüldü. Daha sonra Bursa Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personelle işler aksamadan devam etti. Karantina süresi biten ve testleri negatif çıkan personel tekrar görevlerinin başına döndü. Şu anda bir personelin hastanede tedavi gördüğü 3 kişinin ise evlerinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Bursa'dan gelen personelden ise sadece güvenlik görevlisinin kaldığı, diğerlerinin eski görevlerine gittiği belirtti. Tedavi gören ve evde karantina altında olan personelin durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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