Karantinadaki öğrencinin doğum gününü kutladılar

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Kızılay Gönüllü gençler, Kozlu İlçesinde karantinada olan Tıp Fakültesi öğrencisi Nilüfer Güldürmez'in doğum gününü kutladı.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Kızılay Gönüllü gençler, Kozlu İlçesinde karantinada olan Tıp Fakültesi öğrencisi Nilüfer Güldürmez'in doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı çalışmasıyla Azerbaycan'dan 184 ve Suudi Arabistan 176 Türk vatandaşı önce uçakla önce Ankara'ya ardından da Zonguldak'a getirilmişti.

Otobüslerle Ankara'dan yola çıkan Türk vatandaşları, Kozlu ilçesindeki KYK'ya ait öğrenci yurduna yerleştirilerek karantina altına alındı.

Ardından Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Kızılay Gönüllü gençleri tarafından, Azerbaycan'dan gelerek karantinaya alınan Tıp Fakültesi öğrencisi Nilüfer Güldürmez'in doğum günü olması sebebiyle sürpriz doğum günü yapıldı. Pasta ve mumları karşısında gören Güldürmez'in mutluluğu gözlerinden okundu.

Öte yandan Tıp Fakültesi öğrencisi Nilüfer Güldürmez doğum gününü unutmayan Gençlik Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ve Afad Müdürü Ahmet Güngör'e teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA