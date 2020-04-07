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Karantinadaki öğrencilerin tahliye heyecanı - SİVAS

Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Sivas'a getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan öğrenciler, her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı, devletin gücünü ve desteğini hissettikleri 14 günlük...

07.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:44
Karantinadaki öğrencilerin tahliye heyecanı - SİVAS

Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Sivas'a getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan öğrenciler, her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı, devletin gücünü ve desteğini hissettikleri 14 günlük karantina sürecini tamamlamanın heyecanını yaşıyor.

Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları çerçevesinde gittikleri Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan devletin imkanlarıyla 23-25 Mart'ta Sivas'a getirilen 600'e yakın öğrenci, KYK Binali Yıldırım Kampüsü'ndeki 10 bin kişilik yurtta 14 günlük karantina süresini tamamladı.

Öğrencilerden Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşımayanlar yarın sabahtan itibaren tahliye edilerek memleketlerine uğurlanacak.

Tek kişilik odalarda her türlü imkan sunulan, ihtiyaçları karşılanan ve devletin desteğini her zaman yanlarından hisseden öğrenciler, bu zorlu süreci düzenlenen farklı etkinliklerle moralli bir şekilde geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın karantinanın son gününde Sivas köftesi, hıngel, içli köfte ve yaprak sarmasından oluşan Sivas tabağı ikramında bulunduğu öğrenciler, kentin yemek kültürünü de yakından tanıma fırsatı buldu.

"Ellerinden gelen her şeyi yaptılar"

Kaldıkları odada çektikleri videolarla AA muhabirine duygularını anlatan öğrencilerinden Zeynep Bursalı (25), dil eğitimi için İrlanda'ya gittiğini söyledi.

Koronavirüsün ardından daha güvenli olan Türkiye'ye döndüğünü belirten Bursalı, "Geldiğimde karantinada tutulacağımı biliyordum, bize bunu ön koşul olarak sundular." dedi.

Bursalı, 14 günün zor geçeceğini düşündüğünü aktararak, "Sonuçta bir odada 14 gün boyunca kapalı kalacağım ve hapis gibi olacak diye düşündüm. Herkes umutsuz konuşuyordu, psikolojimin bozulabileceğini söylüyordu. Yurda geldiğimizde temel ihtiyaçlarımız hazır bir şekilde bizi bekliyordu." dedi.

Yurtta her türlü imkanın sunulduğunu dile getiren Bursalı, şunları kaydetti:

"Biz isteklerimizi saydık, onlar ellerinden gelenin en iyisini yaparak ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Karantina sürecini rahat bir şekilde atlatabilmemiz için ellerinden geleni yaptılar. En önemli şey buradaki personelin bize davranışı çok iyiydi, çok sevecen ve güler yüzlülerdi. Karantinayı rahatça atlatabilmemizi sağladılar diye düşünüyorum, onların sayesinde burada kendimizi yalnız hissetmedik. Moral ve eğlence programı düzenlendi. Enerjimizi burada atabildik diye düşünüyorum."

"Sivas'ta halay çekme sözümüz var"

Bursalı, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın karantinadaki öğrencileri kentte yeniden misafir etme davetini de yerine getireceğini ifade ederek, "Bir halay sözümüz var, inşallah her şey düzenlendiğinde buraya gelip bu halay sözümüzü valimizle gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Ailesinden ilk kez bu kadar uzun süre ayrı kaldığını da anlatan Bursalı, yarın sağlıklı bir şekilde onlara kavuşacak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

"Türkiye'deki sağlık sisteminin ne kadar iyi olduğunu görmüş oldum"

İrlanda'dan gelen öğrenciler arasında yer alan Tuğba Durmaz, "Yurttan içeriye girdiğimde gerçekten çok iyi organize olmuş bir grup bizi karşıladı. Odaya girdiğimde ise bunun çok iyi planlanıp ayarlanmış olduğunu gördüm. Bizler için burada her şey temin edilmiş ve tüm ihtiyaçlarımız düşünülmüştü." ifadelerini kullandı.

Süreci iyi bir şekilde geçirmelerine imkan sağlayan herkese teşekkür eden Durmaz, şöyle devam etti:

"14 gün içinde bir odada kalmak biraz korkutucu geliyor olabilir ama burada öyle bir ortam yoktu. Gerçekten çok rahattık, herkese kişisel plates eşyaları, kitaplar dağıtıldı. Dönüş ücretlerimizi de karşılayan devletimize teşekkür ediyorum. Benim Türkiye'ye gelmemdeki en önemli sebeplerden birisi de İrlanda'da sağlık sisteminin yetersiz olmasıydı. Gerçekten buradaki sağlık sisteminin ne kadar iyi olduğunu görmüş oldum.

"Güzel ve mutlu anılarla ayrılacağız"

İskoçya'dan Sivas'a gelen Sıla Yıldız da görevlilerin mutsuz anlarında bile kendilerine destek verdiğini anlatarak, "Çok eğlenceli ve çok güzel bir andı. Aile ortamı gibiydi, bizimle çok ilgilendiler. Emeklerine ve iyi niyetlerine sağlık." değerlendirmesinde bulundu,

"Hizmette ne sınır vardı, ne kusur vardı"

Yurtta Queen grubunun "We will rock you" şarkısını seslendirmesiyle sosyal medyada gündeme gelen öğrencilerden İsmail Çatalbaş ise duygularını şöyle dile getirdi:

"Hizmette ne sınır vardı, ne kusur vardı. Karantinada değil de otelde gibiydik. Üç öğün yemek verdiler, meyve, kahve ve çay hepsini getirdiler. Ne istiyorsak ayağımıza kadar geldi. Başta Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Sivas Valimize ve Türk Kızılaya, burada bize yardımcı olan abilerimize, ablalarımıza çok teşekkür ediyorum."

Karantinadaki öğrencilerin tahliye heyecanı - SİVAS

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Karantinadaki öğrencilerin tahliye heyecanı - SİVAS
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