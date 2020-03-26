Karantinadaki öğrencilerden sağlıkçılar ve güvenlik güçlerine alkışlı destek SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek, 14 günlük karantina için yurda yerleştirilen 577 öğrenci, kaldıkları odalarının pencerelerinden sağlık çalışanları ile polis ve askere alkışlarla destek verdi.

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek, 14 günlük karantina için yurda yerleştirilen 577 öğrenci, kaldıkları odalarının pencerelerinden sağlık çalışanları ile polis ve askere alkışlarla destek verdi. Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan getirilen 577 öğrenci, kentteki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 10 bin kişilik yurda yerleştirildi. 14 günlük karantina sürelerini yurtta geçirecek olan öğrenciler, dün akşam odalarının pencerelerine çıkarak sağlık çalışanları ile asker ve polise alkışla destek verdi. 'En büyük Türkiye' sloganları atan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu. 'En büyük Türkiye' sloganları atan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu. Yurdun güvenliğini sağlayan polislere de tezahüratlarda bulundu. Polisler de öğrencilere siren çalarak karşılık verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü. Öğrencilere desteklerinden ötürü karantinanın ardından Sivas köftesi sözü verildi.

Kaynak: DHA