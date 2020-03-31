Karantinadaki öğrencilerden duygu ve övgü dolu sözler
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Karantinadaki öğrencilerden duygu ve övgü dolu sözler

Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Sivas'a getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan öğrenciler, kendilerine adeta 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunulmasını sağlayan yetkililer ve...

31.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:52
Karantinadaki öğrencilerden duygu ve övgü dolu sözler

Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Sivas'a getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan öğrenciler, kendilerine adeta 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunulmasını sağlayan yetkililer ve yurt çalışanlarına teşekkür ediyor.

Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları çerçevesinde gittikleri Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan devletin imkanlarıyla 23-25 Mart'ta Sivas'a getirilen 600'e yakın öğrenci, KYK Binali Yıldırım Kampüsü'ndeki 10 bin kişilik yurtta 14 günlük karantina süresi kapsamında gözlem altında tutuluyor.

Odalarda tek kişi kalan öğrenciler, KYK İl Müdürlüğünün farklı etkinlikleriyle moral bulmaya çalışıyor. Pencerelere çıkarak şarkılar söyleyen, birbirleriyle sohbet eden öğrenciler, kendilerine her türlü imkan ve konforun sunulduğu yurdun yetkilileri ve çalışanları ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne duygu dolu mektup ve notlarla minnetlerini dile getiriyor.

Öğrencilerden biri konakladığı odanın kapısına, "Bize yemek getiren, hoş sohbet eden, bizimle ilgilenen, günlerimizi güzelleştiren tüm çalışanlara teşekkür ederiz. Sizi seviyoruz." notunu paylaşırken, bir diğer öğrenci ise "Bizimle ilgilenen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hayatım boyunca iyiliklerinizi unutmayacağım." cümleleriyle, yurt çalışanlarına duyduğu minneti kaleme aldı.

Öğrencilerin yurt görevlileri için yazdıkları notlardan bazıları şöyle:

"Sevgili Sivaslılar, bugün de dün de yarın da kısacası 14 günlük karantina süreci içerisinde yapılan hizmetler için çok teşekkür ederiz. Allah sizi ve bizi bu virüsten korusun. En büyük alkış size."

"Canım Sivas o güler yüzünüzle ve ilginizle bizleri evimizde gibi hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun."

"Merhaba sevgi dolu çalışan görevli abilerim ve ablalarım. Gerçekten size çok minnettarım. Rabb'im sizden razı olsun, çok teşekkür ederim. Devletimizin sizin gibi güzel insanlarla yükselişi daimdir. Hamdolsun, şükürler olsun. Gerçekten yaptığınız hizmetin karşılığı yok ama dualarım sizinle."

"Yurt çok temiz ve otelde kalıyor gibiyiz"

Kaldıkları odada çektikleri videolarla AA muhabirine duygularını anlatan öğrencilerinden Tara Direkoğlu (21), İskoçya'dan Sivas'a getirildiğini söyledi.

Koronavirüsün yayılmasının ardından üç arkadaşıyla evine dönmek istediğini belirten Direkoğlu, "Karantinada 7. günüm ve şu ana kadar hiçbir problem yaşamadım. Yurt çok temiz ve otelde kalıyor gibiyiz. Bütün istediklerimiz yapılıyor." dedi.

Yurt yetkililerine ve görevlilerine teşekkür eden Direkoğlu, çalışanların çok vefalı bir iş yaptıklarını kaydetti.

Vakit geçirmeleri için kaldıkları odada her türlü imkanın sağlandığını ifade eden Direkoğlu, "Moralimiz yerine gelsin diye plates topu ve yoga matı dağıtıldı. 14 gün bir odada kalma düşüncesi biraz insanı korkutuyor, bu yüzden egzersiz yapmamız hem fiziksel hem beden olarak çok önemli." diye konuştu.

Kaldıkları yurtta kendilerine yöresel etli ekmek ve katmer ikram edildiğini belirten Direkoğlu, ailesinden gözlerinin arkada kalmamasını istedi.

"Bizi çok değerli hissettiriyorlar"

Öğrencilerden Nermin Işık (24) ise İrlanda'dan özel uçakla Sivas'a getirildiklerini söyledi.

Sivas'taki yurdun çok güzel olduğunu vurgulayan Işık, "İmkanlarımız çok iyi, 5 yıldızlı otelde gibiyiz. Motivasyon olarak çok güzel etkinlikler düzenleniyor. Cama çıkıp şarkılar söylüyoruz, bu şekilde eğlenmeye çalışıyoruz. Bizi çok değerli hissettiriyorlar." diye konuştu.

Birsu Küçükdeveci de yurtta tertemiz odalarda kendilerine bu imkanı sunan yetkililere teşekkür etti.

Yurt görevlilerinin kendilerini motive ve mutlu etmek için canla başla gece gündüz çalıştığını, sürecin çok güzel geçtiğini vurgulayan Küçükdeveci, "Karantina sürecini bu kadar kolay atlatabilmemin gerçekten tek sebebi, çalışan ekipteki arkadaşların desteği, samimiyeti ve mükemmelliği." ifadelerini kullandı.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Mısır'dan Sivas'a getirilen öğrencilerden Yasin Şirin Ateş ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendilerine sunacağı güzel hizmetleri bildiği için tereddütsüz olarak Türkiye'ye geldiğini anlattı.

Yurtta çok güzel bir ortamla karşılaştığını dile getiren Ateş, bu imkanları sunan tüm devlet büyüklerine ve görevlilere teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin, güç ve kuvvet versin." dedi.

Kaynak: AA

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