Karantinadaki Mehmet amca torunları ile böyle görüştü Karantinadaki Mehmet amca torunları ile böyle görüştü Tekirdağ'da yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Özbiçer, evden çıkma yasağı dolayısıyla görüşemediği kızı ile videolu konferans gerçekleştirdi.

Karantinadaki Mehmet amca torunları ile böyle görüştü TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Özbiçer, evden çıkma yasağı dolayısıyla görüşemediği kızı ile videolu konferans gerçekleştirdi. Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Özbiçer (70), İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üzeri vatandaşlar için uyguladığı evden çıkma yasağı dolayısıyla 1 aydır evinde tek başına yaşıyor. Evden çıkma yasağı dolayısıyla Muş'ta yaşayan kızı Ayfer Işık ve torunları ile görüşemeyen Özbiçer'in hasretini, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Seçkin Dilsiz dindirdi. Mehmet amcaya sürpriz yapan Muhtar Dilsiz, Özbiçer ailesini videolu konferans yöntemi ile yeniden bir araya getirdi. Görüşme esnasında sık sık duygu dolu anlar yaşandı. Torunlarını yeniden görmenin heyecanını yaşan Mehmet amca, onları kameradan öpücük atarak selamladı. Yalnız yaşayan yaşlı adamın sevinci ise görülmeye değerdi. Kaynak: İHA