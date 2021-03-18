Karantinadaki mahalleye girdi, 37 yerinden bıçakladı
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Karantinadaki mahalleye girdi, 37 yerinden bıçakladı

18.03.2021 17:18 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:54

Karantinadaki mahalleye girdi, 37 yerinden bıçakladı Tokat'ın Erbaa ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi Covid-19 karantinasındaki mahallede 37 yerinden bıçakladı.

Karantinadaki mahalleye girdi, 37 yerinden bıçakladı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi Covid-19 karantinasındaki mahallede 37 yerinden bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre olay; Karantina uygulaması olan Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah K. evinden çıktığı sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Defalarca bıçaklanan şahıs sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesin sevk edilen şahsın 37 yerinden bıçaklandığı tespit edildi. Hayatı tehlikesi devam eden şahsın akciğerinden yaralandığı öğrenildi.

Olay yerine 1 kilometre uzakta yakalandı

Abdullah K.'yı bıçakladıktan sonra kaçan Murat K. ise olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta karantina kapama noktasında bulunan polis ekipleri tarafından yakalandı. Ankara'dan Tokat'a geldiği öğrenilen şahsın yapılan sorgusunda boşanma aşamasında olduğu eşi D.K. ile ilişkisi olduğu gerekçesi ile Abdullah K.'yı bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şahısın emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

Karantinadaki mahalleye girdi, 37 yerinden bıçakladı
Karantinadaki mahalleye girdi, 37 yerinden bıçakladı
Karantinadaki mahalleye girdi, 37 yerinden bıçakladı
Karantinadaki mahalleye girdi, 37 yerinden bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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