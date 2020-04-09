Karantinadaki mahalleye erzak yardımı
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Yazıbaşı, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Karantinadaki mahalleye erzak yardımı

Bursa'nın Keles ilçesinde 6 kişide korona virüsü tespit edilmesinin ardından karantina tedbirleri uygulanan kırsal Yazıbaşı Mahallesi'nde Jandarma ve Kızılay ekipleri erzak yardımında bulundu.

09.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:25
Karantinadaki mahalleye erzak yardımı

Bursa'nın Keles ilçesinde 6 kişide korona virüsü tespit edilmesinin ardından karantina tedbirleri uygulanan kırsal Yazıbaşı Mahallesi'nde Jandarma ve Kızılay ekipleri erzak yardımında bulundu.

202 kişinin yaşadığı Yazıbaşı Mahallesi 6 kişinin test sonuçları pozitif çıkınca giriş çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatılarak karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 27 Mart günü mahallede ikamet eden 71 yaşındaki Emine A. rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Covid 19 testi pozitif çıkan yaşlı kadın hastanede korona virüs tedavisine alındı. Emine A.'nın normal şartlarda Bursa'da yaşadığı Yazıbaşı Mahallesi'ne bir yakınlarının cenazesine geldiği öğrenildi. Kısa süre sonra kızına yapılan testlerin pozitif çıkması sonucu mahallede bulunan iki kişinin daha testlerinin pozitif çıktığı ve bu kişilerin Bursa Çekirge Devlet ile Şehir Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Mahallede korona virüs vak'alarının artması üzerine harekete geçen ilçe Hıfzıssıhha Kurulu bölgede karantina tedbirlerinin uygulanmasını uygun gördü. Bunun üzerine jandarma ekipleri tarafından mahallenin giriş çıkışları kapatıldı. Mahalleye gelen tali yollara da toprak dökülerek araç girişi engellendi. Mahallede yaşayan vatandaşlara ise jandarma ve Kızılay ekipleri tarafından erzak yardımı yapıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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