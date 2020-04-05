Karantinadaki mahalleye dezenfektan malzemeleri bırakıldı Mahalleyi gösteren tabela Mahalle girişinde önlem alan özel kıyafetli jandarma ekipleri Yolun kapatılmasında kullanılan zırhlı araç Karakoldan detaylar Karantina altındaki mahalleden detaylar Özel kıyafet giymiş askerler Ekipleri malzeme getirmesi Jandarmaya teslim edilen temizlik...

Mahalleyi gösteren tabela

Mahalle girişinde önlem alan özel kıyafetli jandarma ekipleri

Yolun kapatılmasında kullanılan zırhlı araç

Karakoldan detaylar

Karantina altındaki mahalleden detaylar

Özel kıyafet giymiş askerler

Ekipleri malzeme getirmesi

Jandarmaya teslim edilen temizlik malzemeleri

Malzemelerin ekiplerce noktaya götürülmesi

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması yapılan Suruç'un Kırmit ve Siverek'in Şekerli mahallelerinde yaşayan kişilere dezenfektan malzemeleri dağıtıldı.

Belediye ekiplerince temin edilen ve içerisinde dezenfektan, temizlik malzemesi, maske ve eldiven bulunan koliler, karantina uygulaması kapsamında oluşturulan kontrol noktasına getirilerek buradaki jandarma ekiplerine teslim edildi. Yardım malzemeleri mahalledeki kişilere dağıtıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Fuar Merkezinde ve Şanlıurfa Müzesi önündeki park alanında kurulan 2 ayrı istasyonda şimdiye dek 15 bin araç dezenfekte edildi.

Kaynak: AA